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قرض للزواج والإنجاب... مقاطعة صينية تغري سكانها
قرض للزواج والإنجاب... مقاطعة صينية تغري سكانها
أعلنت مقاطعة صينية عن تقديم قروض خاصة لمواطنيها للتشجيع على الزواج وإنجاب الأطفال بعد تسجيلها أسرع معدلات في تقلص عدد السكان بين الولايات الصينية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T05:38+0000
2021-12-26T05:44+0000
مجتمع
الصين
أطفال
ولادة
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أعلنت مقاطعة جيلين، شمال شرقي الصين، عن تقديم قروض عن طريق البنوك بـ200 ألف يوان أي مايعادل 31400 دولار، للمتزوجين، وفقا لمخطط حكومي لسياسة تعزيز النمو السكاني، بحسب ما نقله موقع "بلومبرغ".هذا وتمدد المقاطعة إجازة الأمومة والأبوة، حيث ستحصل النساء على إجازة إجمالية قدرها 180 يوما، بزيادة عدد الأيام بعد أن كانت 158 يوما في السابق، في حين يحق للرجال الحصول على 25 يوما، بعد أن كانت 15 يوما.إلا أن القرار لم يحظ برضى الكثيرين على مواقع التواصل الصينية حيث وصف البعض بأنه بعد قروض الرهن العقاري والسيارات، لدينا الآن قرض الولادة. نحن نقضي حياتنا في العمل من أجل البنك طوال حياتنا.
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مجتمع, الصين, أطفال, ولادة

قرض للزواج والإنجاب... مقاطعة صينية تغري سكانها

05:38 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 05:44 GMT 26.12.2021)
© AFP 2021 / -أطفال مولودين حديثا داخل إحدى مستشفيات الصين
أطفال مولودين حديثا داخل إحدى مستشفيات الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / -
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أعلنت مقاطعة صينية عن تقديم قروض خاصة لمواطنيها للتشجيع على الزواج وإنجاب الأطفال بعد تسجيلها أسرع معدلات في تقلص عدد السكان بين الولايات الصينية.
أعلنت مقاطعة جيلين، شمال شرقي الصين، عن تقديم قروض عن طريق البنوك بـ200 ألف يوان أي مايعادل 31400 دولار، للمتزوجين، وفقا لمخطط حكومي لسياسة تعزيز النمو السكاني، بحسب ما نقله موقع "بلومبرغ".
ويضمن الاقتراح أسعار فائدة مخفضة للقروض التي تختلف وفقاً لعدد الأطفال لدى الزوجين.
هذا وتمدد المقاطعة إجازة الأمومة والأبوة، حيث ستحصل النساء على إجازة إجمالية قدرها 180 يوما، بزيادة عدد الأيام بعد أن كانت 158 يوما في السابق، في حين يحق للرجال الحصول على 25 يوما، بعد أن كانت 15 يوما.
إلا أن القرار لم يحظ برضى الكثيرين على مواقع التواصل الصينية حيث وصف البعض بأنه بعد قروض الرهن العقاري والسيارات، لدينا الآن قرض الولادة. نحن نقضي حياتنا في العمل من أجل البنك طوال حياتنا.
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