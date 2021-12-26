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https://arabic.sputniknews.com/20211226/كوسوفو-ترصد-أول-9-إصابات-بالمتحور-أوميكرون-1054597268.html
كوسوفو ترصد أول 9 إصابات بالمتحور أوميكرون
كوسوفو ترصد أول 9 إصابات بالمتحور أوميكرون
قالت وزارة الصحة في كوسوفو، اليوم الأحد، إنها سجلت أول تسع إصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T23:49+0000
2021-12-26T23:49+0000
2021-12-26T23:49+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأضافت الوزارة أن تسعة أشخاص تأكدت إصابتهم بالمتحور أوميكرون من بين 22 جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19 خلال الأيام العشرة الماضية.وأوضحت الوزارة، أنه "من المتوقع أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد"، وفقا لرويترز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
كوسوفو ترصد أول 9 إصابات بالمتحور أوميكرون
قالت وزارة الصحة في كوسوفو، اليوم الأحد، إنها سجلت أول تسع إصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.
وأضافت الوزارة أن تسعة أشخاص
تأكدت إصابتهم بالمتحور أوميكرون
من بين 22 جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19 خلال الأيام العشرة الماضية.
المصابون هم اثنان من بين التسعة جاءا من الولايات المتحدة واثنين من المملكة المتحدة وواحدا من فرنسا، وأربع حالات أخرى لمواطنين لم يسافروا خارج البلاد.
وأوضحت الوزارة، أنه "من المتوقع أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى
تفاقم الوضع الوبائي
في البلاد"، وفقا لرويترز.