تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/لماذا-يحرص-حزب-العمال-الكردستاني-على-الوجود-في-منطقة-سنجار؟-1054574116.html
لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على الوجود في منطقة سنجار؟
لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على الوجود في منطقة سنجار؟
وجّه "حزب العمال الكردستاني" تهديدات جديدة ضد القوات العراقية في مدينة سنجار، التي تشهد وجوداً مكثفا للحزب ومليشيات مرتبطة به منذ سنوات. صرح تنظيم "الشبيبة... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:53+0000
2021-12-26T11:53+0000
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1054574076_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4e8a13bf5ce46857285bb34ef1c7f514.png
لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على التواجد في منطقة سنجار
لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على التواجد في منطقة سنجار؟
فهل دخل الحزب في مواجهة جديدة مع الحكومة العراقية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي، "تخطط الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في قمة جبل سنجار للأهمية التي ذكرناها، وقد يكون حراك حزب العمال الكردستاني الآن جاء بسبب انهيار العلاقة بين الحكومة العراقية وإيران، في ظل قيام الحشد الشعبي بالتصعيد ضد حكومة بغداد، فما يجري عند بوابة المنطقة الخضراء ليس ببعيد عما يجري في سنجار، ويبدو أن هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية وتركيا والولايات المتحدة على حسم ملف سنجار، وإخراج حزب العمال الكردستاني من المنطقة، وهذا يجري بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، رغم صعوبة إخراج الحزب من مناطق شمال العراق".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1054574076_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_625788f97baae0ad0e49625eb8ede618.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, أين الحقيقة؟, аудио

لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على الوجود في منطقة سنجار؟

11:53 GMT 26.12.2021
لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على التواجد في منطقة سنجار
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
وجّه "حزب العمال الكردستاني" تهديدات جديدة ضد القوات العراقية في مدينة سنجار، التي تشهد وجوداً مكثفا للحزب ومليشيات مرتبطة به منذ سنوات. صرح تنظيم "الشبيبة الثورية" التابع لحزب العمال الكردستاني في بيان نقلته وسائل إعلام كردية، يوم الجمعة، أن القوات العراقية مطالبة بالإفراج عن عناصر الحزب المعتقلين لديها، ملوحا بالتوجه نحو التصعيد في حال رفضها ذلك.
فهل دخل الحزب في مواجهة جديدة مع الحكومة العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"يجب النظر أولاً إلى سنجار وما تمثله من أهمية بوصفها رقعة جغرافية استراتيجية مهمة في العراق تؤثر على التوازنات الإقليمية والدولية، فإيران تنظر إلى سنجار باعتبارها من أهم المحاور التي تربط محور المقاومة بسوريا، كما أنها بنفس الوقت تمثل معبرا للطاقة وصولاً إلى البحر المتوسط، لذا لدى إيران علاقة مع حزب العمال الكردستاني أقرب إلى التحالف معه، أما تركيا فإنها تستخدم هذا الحزب كمبرر لبقائها في إقليم كردستان، فيما ترى إسرائيل في قمة جبل سنجار تهديدا لأمنها القومي، كونها أقرب نقطة لتل أبيب من العراق، تستطيع من خلالها الصواريخ الإيرانية الوصول إلى العاصمة الإسرائيلية".
وأضاف الشريفي، "تخطط الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في قمة جبل سنجار للأهمية التي ذكرناها، وقد يكون حراك حزب العمال الكردستاني الآن جاء بسبب انهيار العلاقة بين الحكومة العراقية وإيران، في ظل قيام الحشد الشعبي بالتصعيد ضد حكومة بغداد، فما يجري عند بوابة المنطقة الخضراء ليس ببعيد عما يجري في سنجار، ويبدو أن هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية وتركيا والولايات المتحدة على حسم ملف سنجار، وإخراج حزب العمال الكردستاني من المنطقة، وهذا يجري بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، رغم صعوبة إخراج الحزب من مناطق شمال العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:30 GMTبابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
13:19 GMTليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
13:16 GMTرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا
13:09 GMTانهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
13:04 GMTباحثون: العالم يحقق إنجازا غير مسبوق في 2022 لكنه يواجه خطرا داهما في 2023
13:02 GMTروسيا والصين تجريان مشاورات حول المقترحات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة
13:01 GMTالأمن السوري يضبط كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة في ريف درعا
12:59 GMTوفاة ابنة آخر ملوك أفغانستان
12:58 GMTالعراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
12:57 GMTبوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي
12:54 GMTبينيت يغادر جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان لإصابة ابنته بكورونا
12:50 GMTالسماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير
12:48 GMTطالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم
12:44 GMTالكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
12:41 GMTالجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022
12:39 GMTماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟
12:32 GMTالحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية
12:29 GMTبوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات
12:25 GMTسفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة
12:21 GMTخبير: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية