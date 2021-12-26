لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على الوجود في منطقة سنجار؟

لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على التواجد في منطقة سنجار
لماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على التواجد في منطقة سنجار؟
فهل دخل الحزب في مواجهة جديدة مع الحكومة العراقية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي، "تخطط الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في قمة جبل سنجار للأهمية التي ذكرناها، وقد يكون حراك حزب العمال الكردستاني الآن جاء بسبب انهيار العلاقة بين الحكومة العراقية وإيران، في ظل قيام الحشد الشعبي بالتصعيد ضد حكومة بغداد، فما يجري عند بوابة المنطقة الخضراء ليس ببعيد عما يجري في سنجار، ويبدو أن هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية وتركيا والولايات المتحدة على حسم ملف سنجار، وإخراج حزب العمال الكردستاني من المنطقة، وهذا يجري بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، رغم صعوبة إخراج الحزب من مناطق شمال العراق".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
وجّه "حزب العمال الكردستاني" تهديدات جديدة ضد القوات العراقية في مدينة سنجار، التي تشهد وجوداً مكثفا للحزب ومليشيات مرتبطة به منذ سنوات. صرح تنظيم "الشبيبة الثورية" التابع لحزب العمال الكردستاني في بيان نقلته وسائل إعلام كردية، يوم الجمعة، أن القوات العراقية مطالبة بالإفراج عن عناصر الحزب المعتقلين لديها، ملوحا بالتوجه نحو التصعيد في حال رفضها ذلك.
فهل دخل الحزب في مواجهة جديدة مع الحكومة العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"يجب النظر أولاً إلى سنجار وما تمثله من أهمية بوصفها رقعة جغرافية استراتيجية مهمة في العراق تؤثر على التوازنات الإقليمية والدولية، فإيران تنظر إلى سنجار باعتبارها من أهم المحاور التي تربط محور المقاومة بسوريا، كما أنها بنفس الوقت تمثل معبرا للطاقة وصولاً إلى البحر المتوسط، لذا لدى إيران علاقة مع حزب العمال الكردستاني أقرب إلى التحالف معه، أما تركيا فإنها تستخدم هذا الحزب كمبرر لبقائها في إقليم كردستان، فيما ترى إسرائيل في قمة جبل سنجار تهديدا لأمنها القومي، كونها أقرب نقطة لتل أبيب من العراق، تستطيع من خلالها الصواريخ الإيرانية الوصول إلى العاصمة الإسرائيلية".
وأضاف الشريفي، "تخطط الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في قمة جبل سنجار للأهمية التي ذكرناها، وقد يكون حراك حزب العمال الكردستاني الآن جاء بسبب انهيار العلاقة بين الحكومة العراقية وإيران، في ظل قيام الحشد الشعبي بالتصعيد ضد حكومة بغداد، فما يجري عند بوابة المنطقة الخضراء ليس ببعيد عما يجري في سنجار، ويبدو أن هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية وتركيا والولايات المتحدة على حسم ملف سنجار، وإخراج حزب العمال الكردستاني من المنطقة، وهذا يجري بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، رغم صعوبة إخراج الحزب من مناطق شمال العراق".