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https://arabic.sputniknews.com/20211226/ما-علاقة-فيتامين-د-بتساقط-الشعر؟-1054563611.html
ما علاقة فيتامين "د" بتساقط الشعر؟
ما علاقة فيتامين "د" بتساقط الشعر؟
تزيد ظاهرة تساقط الشعر خلال فصل الشتاء وتعود إلى عدة أسباب مثل: الجينات الوراثية، والعوامل الخارجية ومنها، "الإجهاد، عدم التوازن الهرموني، ونقص الفيتامينات". 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T04:07+0000
2021-12-26T04:07+0000
2021-12-26T04:07+0000
فيتامين d
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وتعتبر الفيتامينات على وجه الخصوص أساسية للحفاظ على الصحة العامة للجسم، مع عدم استثناء صحة الشعر.يعد نقص فيتامين "د" أحد أكثر أوجه القصور شيوعا، وسببا رئيسيا لتساقط الشعر عند الرجال والنساء، خاصة خلال فصل الشتاء عندما نتعرض لأشعة الشمس بشكل أقل، وفقا لصحيفة "ميرور".لكن خبراء الشعر والصحة يؤكدون أن اتباع نظام غذائي جيد، وتغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في معالجة أي مشاكل تساقط الشعر الناتجة عن نقص فيتامين "د".ويعتقد الخبراء، أن 30 دقيقة فقط من ضوء الشمس في منتصف النهار يوميا أو 10 ميكروغرامات من فيتامين "د" تساعد في بناء مناعتنا وتقوية عظامنا والحفاظ على صحة شعرنا.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/دراسة-تشير-إلى-علامة-خطيرة-لهشاشة-العظام-تظهر-في-أسنانك-1054434535.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيتامين d
ما علاقة فيتامين "د" بتساقط الشعر؟
تزيد ظاهرة تساقط الشعر خلال فصل الشتاء وتعود إلى عدة أسباب مثل: الجينات الوراثية، والعوامل الخارجية ومنها، "الإجهاد، عدم التوازن الهرموني، ونقص الفيتامينات".
وتعتبر الفيتامينات على وجه الخصوص
أساسية للحفاظ على الصحة العامة للجسم
، مع عدم استثناء صحة الشعر.
فيتامين "د" مهم بشكل خاص لنمو الشعر الصحي، لأن كل بصيلة شعر تحتوي على مستقبلات فيتامين "د".
يعد نقص فيتامين "د" أحد أكثر أوجه القصور شيوعا، وسببا رئيسيا لتساقط الشعر عند الرجال والنساء، خاصة خلال فصل الشتاء عندما نتعرض لأشعة الشمس بشكل أقل،
وفقا لصحيفة "ميرور"
.
لكن خبراء الشعر والصحة يؤكدون أن اتباع نظام غذائي جيد، وتغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في معالجة أي مشاكل تساقط الشعر الناتجة عن نقص فيتامين "د".
ويعتقد الخبراء، أن 30 دقيقة فقط من ضوء الشمس في منتصف النهار يوميا أو 10 ميكروغرامات من فيتامين "د"
تساعد في بناء مناعتنا
وتقوية عظامنا والحفاظ على صحة شعرنا.