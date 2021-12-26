https://arabic.sputniknews.com/20211226/ما-هي-قدرات-إيران-الصاروخية-في-2021؟-1054571345.html

ما هي قدرات إيران الصاروخية في 2021؟

ما هي قدرات إيران الصاروخية في 2021؟

أثار الفيديو، الذي نشرته وكالة إيرانية لمناورات عسكرية تحاكي قصف منشآت حيوية لعدو مفترض بالصواريخ، تساؤلات حول ترسانة إيران الصاروخية التي تضم آلاف الصواريخ... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T11:27+0000

2021-12-26T11:27+0000

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وأفادت وكالة "فارس"، أمس السبت، بأن الفيديو يرصد استخدام الصواريخ الباليستية في قصف العدو خلال مناورات "النبي الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني.واختتمت إيران مناورات "النبي الأعظم 17"، التي قال عنها اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، إنها تمثل ردا على التهديدات التي أطلقتها إسرائيل تجاه إيران.وقال اللواء حسين سلامي، القائد العام لقوات الحرس الثوري، إن "المسافة بين القصف الحقيقي والتدريبات الميدانية هي تغيير زوايا إطلاق الصواريخ".وأطلقت إيران خلال تلك المناورات 16 صاروخا من طرازات مختلفة في وقت واحد، بحسب وكالة "فارس"، التي أشارت إلى أن صواريخها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.ما هي طرازات الصواريخ الإيرانية ومدى كل منها؟تمتلك إيران نحو 18 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والمدفعية الصاروخية، التي تمكنها من ضرب أهداف معادية في نطاق إطلاق يبدأ من 40 كم ويصل إلى 3 آلاف كم، بحسب آخر تحديث عن قدرات الصواريخ الإيرانية نشره موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي في أغسطس/ آب الماضي.تضم ترسانة إيران الصاروخية آلاف الصواريخ من طرازات مختلفة، لكن نموها المستمر يجعل تلك القدرات تتغير إلى الأفضل مع مرور الوقت فيما يتعلق بمدى الصاروخ ودقة إصابة الهدف. يذكر التقرير أن بعض الصواريخ الإيرانية لديها القدرة على ضرب إسرائيل بل وتجاوزها إلى أهداف في جنوب شرقي أوروبا إذا أرادت طهران ذلك.خصصت إيران استثمارات ضخمة لتطوير ترسانتها الصاروخية على نطاق واسع خلال العقد الماضي لتصبح صواريخها بمثابة تهديد حقيقي للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، رغم أنها لم تختبر صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية حتى الآن.لكن إيران تواصل تطوير قدراتها الصاروخية بعيدة المدى بذريعة تطوير برامج للصواريخ الفضائية، بحسب التقرير.فيما يلي معلومات عن الأنواع المعروفة من الصواريخ الإيرانية الباليستية والمجنحة وحتى المدفعية الصاروخية، وفقا للمعلومات المتوافرة عنها:ولا يقتصر الأمر على هذه الأنواع من الصواريخ المعروفة، وإنما تمتلك إيران أنواع أخرى من الصواريخ الدفاعية المخصصة للدفاع الجوي، التي تجري تجارب متكررة على استخدامها ضد أهداف جوية معادية.

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