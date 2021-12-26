تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/مجلة-القوات-الجوية-الروسية-تستعد-لمفاجأة-العالم-بسلاح-جديد-1054569261.html
مجلة: القوات الجوية الروسية تستعد لمفاجأة العالم بسلاح جديد
مجلة: القوات الجوية الروسية تستعد لمفاجأة العالم بسلاح جديد
تستعد موسكو لتعرض للعالم قدرات جديدة للقوات الجوية الفضائية الروسية، حسب المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست". 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:52+0000
2021-12-26T09:52+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103209/91/1032099150_0:149:2890:1775_1920x0_80_0_0_12cf6d30e0c882329e23bf06c3725889.jpg
قام المراقب العسكري مارك إبيسكوبوس، مؤلف المنشور، بتحليل الخطاب الأخير لنائب القائد العام للقوات الجوية- الفضائية الروسية، العقيد أندريه يودين. في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، تحدث عن زيادة تطوير الطيران الروسي. على وجه الخصوص، أعلن يودين بدأ أسلحة واعدة، ودخول معدات عسكرية خاصة، بما في ذلك ذخيرة أسرع من الصوت، الخدمة القتالية.واشتكى إيبيسكوبوس من أن "يودين لم يحدد نوع السلاح الأسرع من الصوت أو التكنولوجيا الجديدة التي تحدث عنها".وناقش في مقالته كيف يمكن للطيران الروسي أن يفاجئ العالم في المستقبل.ويذكر الخبير الأمريكي مجمع "كينجال" الفرط صوتي الذي تم تطويره للقوات الجوية- الفضائية الروسية.وأوضح أن المقاتلات الاعتراضية المحدثة من طراز "ميغ-31كي"، وكذلك قاذفات "تو-22إم3إم" يمكن أن تعمل كناقلات لكينجال".أفيد في وقت سابق أن موسكو تدرس تجهيز مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57" بصاروخ كينجال، أو إضافة ذخيرة أسرع من الصوت إلى ترسانتها. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الخطط لا يزال غير واضح.تحدث مارك إيبسكوبوس عن التكنولوجيا الواعدة التي ابتكرها مصممو الطائرات الروس، وذكر مشروعي باك دا وباك دي بي.كتب مؤلف المقال: "تعمل صناعة الدفاع الروسية الآن على تطوير طائرتين جديدتين على الأقل: القاذفة الشبح باك دا وباك دي بي الاعتراضية". "هذه الآلات مبنية على تصميمات جديدة - ما بعد السوفيتية - وينبغي أن تتفوق بشكل كبير في أداء التخفي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103209/91/1032099150_163:0:2728:1924_1920x0_80_0_0_85ad26f22a051cbdd327b9f986b9d2ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

مجلة: القوات الجوية الروسية تستعد لمفاجأة العالم بسلاح جديد

09:52 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تستعد موسكو لتعرض للعالم قدرات جديدة للقوات الجوية الفضائية الروسية، حسب المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست".
قام المراقب العسكري مارك إبيسكوبوس، مؤلف المنشور، بتحليل الخطاب الأخير لنائب القائد العام للقوات الجوية- الفضائية الروسية، العقيد أندريه يودين. في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، تحدث عن زيادة تطوير الطيران الروسي. على وجه الخصوص، أعلن يودين بدأ أسلحة واعدة، ودخول معدات عسكرية خاصة، بما في ذلك ذخيرة أسرع من الصوت، الخدمة القتالية.
واشتكى إيبيسكوبوس من أن "يودين لم يحدد نوع السلاح الأسرع من الصوت أو التكنولوجيا الجديدة التي تحدث عنها".
وناقش في مقالته كيف يمكن للطيران الروسي أن يفاجئ العالم في المستقبل.
ويذكر الخبير الأمريكي مجمع "كينجال" الفرط صوتي الذي تم تطويره للقوات الجوية- الفضائية الروسية.

يقول كاتب المقال: "يمتاز هذا الصاروخ الذي يتم إطلاقه من الجو بمدى يصل إلى 3000 كم وسرعة قصوى تصل إلى 12 ماخ".

وأوضح أن المقاتلات الاعتراضية المحدثة من طراز "ميغ-31كي"، وكذلك قاذفات "تو-22إم3إم" يمكن أن تعمل كناقلات لكينجال".
أفيد في وقت سابق أن موسكو تدرس تجهيز مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57" بصاروخ كينجال، أو إضافة ذخيرة أسرع من الصوت إلى ترسانتها. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الخطط لا يزال غير واضح.
تحدث مارك إيبسكوبوس عن التكنولوجيا الواعدة التي ابتكرها مصممو الطائرات الروس، وذكر مشروعي باك دا وباك دي بي.
كتب مؤلف المقال: "تعمل صناعة الدفاع الروسية الآن على تطوير طائرتين جديدتين على الأقل: القاذفة الشبح باك دا وباك دي بي الاعتراضية". "هذه الآلات مبنية على تصميمات جديدة - ما بعد السوفيتية - وينبغي أن تتفوق بشكل كبير في أداء التخفي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:13 GMTالشرطة الإسرائيلية تعتقل حارسين للمسجد الأقصى
10:10 GMTهل ينتقل "كهربا" إلى الدوري السعودي؟
10:02 GMTوفاة أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
09:58 GMTزلزال قوي يضرب اليابان
09:56 GMTأفغاني يسجل رقما قياسيا وهو عاري الصدر تحت الثلج... فيديو
09:52 GMTمجلة: القوات الجوية الروسية تستعد لمفاجأة العالم بسلاح جديد
09:44 GMTأردوغان: تركيا حشدت مواردها من أجل إندونيسيا
09:42 GMTعلماء يحققون اكتشافا جديدا في علم التشريح البشري
09:35 GMTرسميا... الإعلان عن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في 2021
09:28 GMT رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه بتعجيل التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران
09:20 GMTاليابان تعلن عن اكتشاف حالتي إصابة بـ"أوميكرون" في محافظة إيتشي وسط البلاد
09:10 GMTبوتين: قد يكون رد روسيا على توسع الناتو شرقا مختلفا للغاية
09:08 GMT اتحاد الكرة المصري يوافق على مشاركة محمد صلاح ضمن ليفربول أمام تشيلسي
09:02 GMTأطعمة تفاقم التهاب المفاصل... منها السكر والألبان
08:57 GMT تزويد مدفعية "ديفيراتسيا" الروسية بقذائف لمكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة
08:49 GMTأول دولة في العالم تعلن إجبارية التلقيح ضد كورونا
08:40 GMTالعراق يعلن انطلاق عمليات أمنية في 3 محافظات
08:30 GMTالسعودية تعلن تفاصيل حجز تصاريح العمرة خلال يناير
08:19 GMTمقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباكات جنوب شرقي إيران
08:14 GMTطفل كان يدخن 40 سيجارة في اليوم يتوقف عن التدخين... صورة