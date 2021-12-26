مدرب "الاتحاد" السعودي يضع برنامجا بدنيا خاصا لعبد الرزاق حمدالله

وأفادت صحيفة "الرياضية" المحلية، بأن كونترا "وجه تعليمات إلى المعد البدني بوضع برنامج خاص لعبدالرزاق حمدالله، بعد إعلان إدارة النادي التعاقد معه بشكل رسمي".وأضافت أن "الروماني ناتشو مارتينيز، المعد البدني، سيتولى مهمة تجهيز حمدالله، إلى جانب الإسباني إيفان دياز، مساعد المعد البدني، بهدف قياس اللياقة البدنية له، وعمل اختبارات لياقية وقياسية".هذا ووقع عبدالرزاق حمدالله عقده الرسمي مع نادي "الاتحاد"، أمس السبت، بعد ساعات قصيرة من وصوله إلى جدة.ونشر حساب "الاتحاد" على ”تويتر“ صور حمدالله، وهو يوقع عقده الجديد برفقة أحمد كعكي نائب رئيس النادي، على أن يرتدي القميص رقم 99، استعدادا لتسجيله رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق مطلع يناير المقبل.من جانبه، نشر حمدالله صورتين بقميص فريقه الجديد الاتحاد بالرقم 99 عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها: "لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك".وكان نادي "الاتحاد"، أعلن التعاقد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي النجم البالغ من العمر 31 عاما، قميص ثاني فريق له في السعودية بعد "النصر".
وأضافت أن "الروماني ناتشو مارتينيز، المعد البدني، سيتولى مهمة تجهيز حمدالله، إلى جانب الإسباني إيفان دياز، مساعد المعد البدني، بهدف قياس اللياقة البدنية له، وعمل اختبارات لياقية وقياسية".
هذا ووقع عبدالرزاق حمدالله عقده الرسمي مع نادي "الاتحاد"، أمس السبت، بعد ساعات قصيرة من وصوله إلى جدة.
ونشر حساب "الاتحاد" على ”تويتر“ صور حمدالله، وهو يوقع عقده الجديد برفقة أحمد كعكي نائب رئيس النادي، على أن يرتدي القميص رقم 99، استعدادا لتسجيله رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق مطلع يناير المقبل.