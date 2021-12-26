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https://arabic.sputniknews.com/20211226/مصر-تعلن-كمية-لقاحات-كورونا-المتاحة-لديها-1054594880.html
مصر تعلن كمية لقاحات كورونا المتاحة لديها
مصر تعلن كمية لقاحات كورونا المتاحة لديها
أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن كمية اللقاحات التي تمتلكها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T20:28+0000
2021-12-26T20:28+0000
2021-12-26T20:28+0000
فيروس كورونا
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وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا، لم تستهلك سوى 50 % منها فقط، بحسب بوابة أخبار اليوم المصرية.وتابع عبد الغفار، أن نظام الحصول على لقاح كورونا، تم تحديثه لكي يختار المواطن المنقطة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها.وحسب المتحدث الرسمي، تصل رسائل الحصول على اللقاح الآن من خلال النظام الجديد، بشكل مباشر بعد التسجيل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
مصر تعلن كمية لقاحات كورونا المتاحة لديها
أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن كمية اللقاحات التي تمتلكها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا، لم تستهلك سوى 50 % منها فقط، بحسب
بوابة أخبار اليوم المصرية
.
وتابع عبد الغفار، أن نظام الحصول على
لقاح كورونا
، تم تحديثه لكي يختار المواطن المنقطة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها.
وحسب المتحدث الرسمي، تصل رسائل الحصول على اللقاح الآن من خلال النظام الجديد، بشكل مباشر بعد التسجيل.