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مصر... منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات
مصر... منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات
قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر برئاسة وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، مساء اليوم الأحد، منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:46+0000
2021-12-26T15:46+0000
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وقال المجلس الأعلى للجامعات، في بيان له، إن "الوزير وجه برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات"، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.وأكد المجلس، في اجتماعه، على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، مشيرا إلى أن "الطالب عليه تقديم تحليل PCR، كل ثلاثة أيام، في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم".ووافق المجلس، على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشئون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي فيها.وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال إن نحو 98% من وفيات كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.وقال سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة المصرية: "إن الوضع الوبائي لكورونا في مصر اَمن وتحت السيطرة حتى مع ظهور 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون".وأضاف أنه "يتوفر 62 مليون جرعة من لقاحات كورونا لم تستخدم حتى الاَن لذلك تم التوسع في إعطاء المواطنين الجرعة التعزيزية الثالثة".وأعلنت الصحة المصرية، أمس السبت،، تسجيل 866 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و25 حالة وفاة ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت الجمعة الماضية، عن تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". وقالت الوزارة، إنها رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي في المطار.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الصحة-المصرية-تكشف-نتيجة-تحاليل-المخالطين-لأول-3-مصابين-بـأوميكرون-1054331738.html
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

مصر... منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات

15:46 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshطلاب في الثانوية العامة يرتدون كمامات ينتظرون دورهم في الدخول إلى قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض "كوفيد-19" في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
طلاب في الثانوية العامة يرتدون كمامات ينتظرون دورهم في الدخول إلى قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر برئاسة وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، مساء اليوم الأحد، منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول الامتحانات.
وقال المجلس الأعلى للجامعات، في بيان له، إن "الوزير وجه برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات"، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الصحة المصرية تكشف نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بـ"أوميكرون"‏
19 ديسمبر, 10:41 GMT
وأكد المجلس، في اجتماعه، على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، مشيرا إلى أن "الطالب عليه تقديم تحليل PCR، كل ثلاثة أيام، في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم".
ووافق المجلس، على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشئون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي فيها.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال إن نحو 98% من وفيات كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.
وقال سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة المصرية: "إن الوضع الوبائي لكورونا في مصر اَمن وتحت السيطرة حتى مع ظهور 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون".
وأضاف أنه "يتوفر 62 مليون جرعة من لقاحات كورونا لم تستخدم حتى الاَن لذلك تم التوسع في إعطاء المواطنين الجرعة التعزيزية الثالثة".
وأعلنت الصحة المصرية، أمس السبت،، تسجيل 866 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و25 حالة وفاة ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.
وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت الجمعة الماضية، عن تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". وقالت الوزارة، إنها رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي في المطار.
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