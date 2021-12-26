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https://arabic.sputniknews.com/20211226/معلومات-عن-القوات-الجوية-السعودية-والأمريكية-بعد-ختام-تمرين-الجاهزية-القتالية-1054588982.html
معلومات عن القوات الجوية السعودية والأمريكية بعد ختام تمرين "الجاهزية القتالية"
معلومات عن القوات الجوية السعودية والأمريكية بعد ختام تمرين "الجاهزية القتالية"
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم قوة جوية في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا، بينما تمتلك السعودية قوة جوية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:05+0000
2021-12-26T17:05+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
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واختتمت الدولتان تمرينا ثنائيا يحمل اسم "الجاهزية القتالية"، الأربعاء الماضي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، في تدوينة على "تويتر".شاركت في التمرين قوات جوية من الدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أنه جرى في إطار التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات.ما هي قدرات القوات الجوية الأمريكية؟تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021، إلى أن القوات الجوية الأمريكية تمتلك 13 ألفا و233 طائرة حربية، وتحتل المرتبة الأولى عالميا.وتضم القوات الجوية الأمريكية ألف 956 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و761 طائرة هجومية و945 طائرة نقل عسكري وألفين و765 طائرة تدريب.كما تمتلك أمريكا 749 طائرة مهام خاصة و625 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 5 آلاف و436 مروحية بينها 904 مروحية هجومية.ما هي قدرات القوات الجوية السعودية؟تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم وتمتلك 889 طائرة حربية، بيها 279 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري و186 طائرة تدريب.كما تمتلك السعودية 13 طائرة مهام خاصة و35 طائرة تزود بالوقود و258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم

معلومات عن القوات الجوية السعودية والأمريكية بعد ختام تمرين "الجاهزية القتالية"

17:05 GMT 26.12.2021
© REUTERSمقاتلات أمريكية
مقاتلات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS
تابعنا عبر
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم قوة جوية في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا، بينما تمتلك السعودية قوة جوية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة رقم 17 على مستوى العالم.
واختتمت الدولتان تمرينا ثنائيا يحمل اسم "الجاهزية القتالية"، الأربعاء الماضي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، في تدوينة على "تويتر".
شاركت في التمرين قوات جوية من الدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أنه جرى في إطار التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات.

ما هي قدرات القوات الجوية الأمريكية؟

تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021، إلى أن القوات الجوية الأمريكية تمتلك 13 ألفا و233 طائرة حربية، وتحتل المرتبة الأولى عالميا.
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
حوادث "إف 35"
© Sputnik
وتضم القوات الجوية الأمريكية ألف 956 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و761 طائرة هجومية و945 طائرة نقل عسكري وألفين و765 طائرة تدريب.
كما تمتلك أمريكا 749 طائرة مهام خاصة و625 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 5 آلاف و436 مروحية بينها 904 مروحية هجومية.

ما هي قدرات القوات الجوية السعودية؟

تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم وتمتلك 889 طائرة حربية، بيها 279 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري و186 طائرة تدريب.
كما تمتلك السعودية 13 طائرة مهام خاصة و35 طائرة تزود بالوقود و258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
حوادث "إف 35"
© Sputnik
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