مقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباكات جنوب شرقي إيران

ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن اثنين من كوادر الحرس الثوري قتلا خلال أداء مهامهما، أمس السبت، باشتباك مسلح مع من وصفتهم بـ"الأشرار".وأكد بيان الحرس الثوري أن القتيلين اللذين سقطا خلال الاشتباك، هما مهران شوري زادة ومحسن کیخوائي، والاشتباكات جرت في بلدة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري، أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، عن القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.وأكد الحرس الثوري في بيان نشرته القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد، كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية، وأنه في ظل يقظة قوات المقر، نجحت في القضاء على خلية إرهابية اعتزمت القيام بعمل تخريبي وإرهابي.وأشار الحرس الثوري إلى مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار إيران مع سبوتنيك.
قتل اثنان من كوادر الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الأحد.
ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن اثنين من كوادر الحرس الثوري قتلا خلال أداء مهامهما، أمس السبت، باشتباك مسلح مع من وصفتهم بـ"الأشرار".