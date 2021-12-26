تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/مقتل-عنصرين-من-الحرس-الثوري-باشتباكات-جنوب-شرقي-إيران-1054567252.html
مقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباكات جنوب شرقي إيران
مقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباكات جنوب شرقي إيران
قتل اثنان من كوادر الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الأحد. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T08:19+0000
2021-12-26T08:21+0000
الحرس الثوري
عالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104033/75/1040337526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a50cda4c0126694e67a4bceff8d07a8a.jpg
ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن اثنين من كوادر الحرس الثوري قتلا خلال أداء مهامهما، أمس السبت، باشتباك مسلح مع من وصفتهم بـ"الأشرار".وأكد بيان الحرس الثوري أن القتيلين اللذين سقطا خلال الاشتباك، هما مهران شوري زادة ومحسن کیخوائي، والاشتباكات جرت في بلدة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري، أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، عن القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.وأكد الحرس الثوري في بيان نشرته القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد، كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية، وأنه في ظل يقظة قوات المقر، نجحت في القضاء على خلية إرهابية اعتزمت القيام بعمل تخريبي وإرهابي.وأشار الحرس الثوري إلى مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار إيران مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20210926/الأمن-الإيراني-يعلن-القضاء-على-خلية-إرهابية-جنوبي-البلاد-1050260654.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104033/75/1040337526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0898bb806acfa05fa6ab08548635b711.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرس الثوري, عالم, إيران

مقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباكات جنوب شرقي إيران

08:19 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 08:21 GMT 26.12.2021)
© AP Photo / Stringerالحرس الثوري الإيراني - إيران 25 سبتمبر/ أيلول 2011
الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Stringer
تابعنا عبر
قتل اثنان من كوادر الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الأحد.
ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن اثنين من كوادر الحرس الثوري قتلا خلال أداء مهامهما، أمس السبت، باشتباك مسلح مع من وصفتهم بـ"الأشرار".
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2021
الأمن الإيراني يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوبي البلاد
26 سبتمبر, 20:49 GMT
وأكد بيان الحرس الثوري أن القتيلين اللذين سقطا خلال الاشتباك، هما مهران شوري زادة ومحسن کیخوائي، والاشتباكات جرت في بلدة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.
ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري، أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، عن القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.
وأكد الحرس الثوري في بيان نشرته القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد، كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية، وأنه في ظل يقظة قوات المقر، نجحت في القضاء على خلية إرهابية اعتزمت القيام بعمل تخريبي وإرهابي.
وأشار الحرس الثوري إلى مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار إيران مع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:30 GMTالسعودية تعلن تفاصيل حجز تصاريح العمرة خلال يناير
08:19 GMTمقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباكات جنوب شرقي إيران
08:14 GMTطفل كان يدخن 40 سيجارة في اليوم يتوقف عن التدخين... صورة
08:02 GMTالحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي في هضبة الجولان المحتلة
07:45 GMTمدرب "الاتحاد" السعودي يضع برنامجا بدنيا خاصا لعبد الرزاق حمدالله
07:41 GMTدبي تطلق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت
07:36 GMTروسيا تحدث منظومة "بانتسير" وتزيد مداها
07:21 GMTبسبب الثلوج... إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران في اليابان
07:18 GMTرصد سمكة "تسير على يدين" في أستراليا... صورة
07:07 GMTصحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس الوزراء بينيت... بعد فضيحة منزل غانتس
07:03 GMTرصد قاذفة أمريكية شبح في صور الأقمار الصناعية
06:55 GMTنزوح الآلاف بسبب فيضانات شمال شرقي البرازيل
06:53 GMTالقبض على 3 سعوديين تباهوا بإطلاق الرصاص على رادار... فيديو
06:50 GMTالجيش الروسي يستلم منظومة الدفاع الجوي "غيبكا-إس" في عام 2022
06:42 GMTالأردن يكشف حقيقة احتجاز فتاة بسفارته في بيروت
06:32 GMTالحرس الثوري: مناورات "الرسول الأعظم" تحذر الأعداء من السعي وراء أي تطلعات مشؤومة
06:20 GMTتناول وجبتك المفضلة مع الأشباح... مطعم الرعب في السعودية
06:00 GMTفرقاطة بريطانية تتجسس على السفن الروسية في بحر الشمال
05:38 GMTقرض للزواج والإنجاب... مقاطعة صينية تغري سكانها
05:19 GMTكم عدد حبات البرتقال التي يمكن تناولها يوميا... خبيرة تغذية تحذر