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https://arabic.sputniknews.com/20211226/نزوح-الآلاف-بسبب-فيضانات-شمال-شرقي-البرازيل-1054565599.html
نزوح الآلاف بسبب فيضانات شمال شرقي البرازيل
نزوح الآلاف بسبب فيضانات شمال شرقي البرازيل
صرحت وكالة الدفاع المدني في ولاية باهيا البرازيلية، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة تسببت في مصرع 17 شخصا، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T06:55+0000
2021-12-26T06:55+0000
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فيضان
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وأفادت قناة فرانس 24، صباح اليوم الأحد، بأن حوالي 66 بلدية في هذه الولاية تواجه حالة طوارئ بسبب هذه الأحوال الجوية السيئة، حيث تم إجلاء 11 ألفا و260 شخصا، فيما تولت السلطات تأمين مأوى لعدد يبلغ 4185 شخصا.جاءت عمليات الإجلاء بعدما هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة بينها غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي في جنوب ولاية باهيا البرازيلية، والتي أطلقت بدورها والحكومة الفدرالية، السبت، عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات من أجل إغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.ونقلت القناة عن روي كوستا حاكم ولاية باهيا، أن السلطات المحلية تتحرك بكل إمكانياتها وتتخذ كافة الإجراءات بهدف ضمان الدعم اللازم لضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية في عيد الميلاد هذا العام.وقال وزير البنية التحتية في الولاية، إنه تم الإبلاغ عن فيضانات وعوائق مرورية على 17 طريقا، بعضها بسبب انزلاقات للتربة وانهيارات صخرية، وذلك بالتوازي مع ما قاله مسؤولون في سالفادور عاصمة الولاية، بأن معدل هطول الأمطار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بلغ 250 ميليمترا حتى أول أمس الجمعة، أي خمسة أضعاف معدل الأمطار العادي.
https://arabic.sputniknews.com/20210204/7-مليارات-دولار-تعويضات-انهيار-سد-كارثي-1048010506.html
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البرازيل, عالم, فيضان

نزوح الآلاف بسبب فيضانات شمال شرقي البرازيل

06:55 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / Douglas Magnoراكب الأمواج البرازيلي باولو غويدو على نهر دوسي في محافظة غوفيرنادور فالاداريس، البرازيل، 9 يناير 2021
راكب الأمواج البرازيلي باولو غويدو على نهر دوسي في محافظة غوفيرنادور فالاداريس، البرازيل، 9 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Douglas Magno
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صرحت وكالة الدفاع المدني في ولاية باهيا البرازيلية، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة تسببت في مصرع 17 شخصا، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأفادت قناة فرانس 24، صباح اليوم الأحد، بأن حوالي 66 بلدية في هذه الولاية تواجه حالة طوارئ بسبب هذه الأحوال الجوية السيئة، حيث تم إجلاء 11 ألفا و260 شخصا، فيما تولت السلطات تأمين مأوى لعدد يبلغ 4185 شخصا.
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4 فبراير, 16:14 GMT
جاءت عمليات الإجلاء بعدما هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة بينها غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي في جنوب ولاية باهيا البرازيلية، والتي أطلقت بدورها والحكومة الفدرالية، السبت، عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات من أجل إغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.
ونقلت القناة عن روي كوستا حاكم ولاية باهيا، أن السلطات المحلية تتحرك بكل إمكانياتها وتتخذ كافة الإجراءات بهدف ضمان الدعم اللازم لضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية في عيد الميلاد هذا العام.
وقال وزير البنية التحتية في الولاية، إنه تم الإبلاغ عن فيضانات وعوائق مرورية على 17 طريقا، بعضها بسبب انزلاقات للتربة وانهيارات صخرية، وذلك بالتوازي مع ما قاله مسؤولون في سالفادور عاصمة الولاية، بأن معدل هطول الأمطار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بلغ 250 ميليمترا حتى أول أمس الجمعة، أي خمسة أضعاف معدل الأمطار العادي.
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