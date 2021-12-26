تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211226/هل-سجل-العراق-إصابات-بأوميكرون؟-وزارة-الصحة-تجيب-1054585991.html
هل سجل العراق إصابات بأوميكرون؟... وزارة الصحة تجيب
هل سجل العراق إصابات بأوميكرون؟... وزارة الصحة تجيب
كشفت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، عن حقيقة تقارير إعلامية تفيد بتسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:53+0000
2021-12-26T15:53+0000
2021-12-26T15:53+0000
وزارة الصحة العراقية
فيروس كورونا
أوميكرون
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/79/1044637960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8504f58de0c1f361f8dd8d64bb78a26e.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان نقلته "السومرية نيوز": "أنفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون".ومضى بقوله: "لم نسجل لغاية اللحظة أية إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 335 حالة للشفاء، و 8 وفيات بالفيروس.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/79/1044637960_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f771bdcadeda324ee51e5b3e41686e91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الصحة العراقية, فيروس كورونا, أوميكرون, العراق
هل سجل العراق إصابات بأوميكرون؟... وزارة الصحة تجيب
كشفت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، عن حقيقة تقارير إعلامية تفيد بتسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان نقلته "
السومرية نيوز
": "أنفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون".
ومضى بقوله: "لم نسجل لغاية اللحظة أية إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت
وزارة الصحة العراقية
تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 335 حالة للشفاء، و 8 وفيات بالفيروس.