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وزير الخارجية العراقي يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة
وزير الخارجية العراقي يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، على تغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة، مشددا على أن استقرار بلاده مهم أيضا لجارتها إيران. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:16+0000
2021-12-26T17:16+0000
أخبار إيران
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وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين، الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.وشدد حسين، وفقا للبيان، على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات ومد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن بينها إيران.والخميس الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن التوتر بين إيران وأمريكا، يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في بلاده، معتبرا أن من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن.وأكد حسين أن "التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في العراق"، متابعا: "نعتبر أنه من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن".وأوضح حسين أن "الاجتماع ليس فقط بشأن القضية النووية ولكن أيضًا ضروري بشأن العقوبات"، مضيفا": "نحاول عقد اتصال بين الجانبين ونسعى لتحقيق ذلك".وكان حسين على رأس وفد عراقي رفيع المستوي زار العاصمة الإيرانية طهران، للقاء كبار المسؤولين وبحث مستجدات الوضع الأمني الإقليمي.
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

وزير الخارجية العراقي يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة

17:16 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، على تغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة، مشددا على أن استقرار بلاده مهم أيضا لجارتها إيران.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين، الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
وشدد حسين، وفقا للبيان، على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات ومد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن بينها إيران.
والخميس الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن التوتر بين إيران وأمريكا، يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في بلاده، معتبرا أن من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن.
وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي في طهران، جمعه بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه "حان الوقت لإجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهم مشترك".
وأكد حسين أن "التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في العراق"، متابعا: "نعتبر أنه من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن".
وأوضح حسين أن "الاجتماع ليس فقط بشأن القضية النووية ولكن أيضًا ضروري بشأن العقوبات"، مضيفا": "نحاول عقد اتصال بين الجانبين ونسعى لتحقيق ذلك".

وبيّن حسين أن "العراق لا يقدم رسائل ولكنه يسعى لإيجاد حلول.. ويدعو للجلوس على طاولة المفاوضات، وطرحنا ذلك على الجانب الأمريكي".

وكان حسين على رأس وفد عراقي رفيع المستوي زار العاصمة الإيرانية طهران، للقاء كبار المسؤولين وبحث مستجدات الوضع الأمني الإقليمي.
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