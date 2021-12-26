وزير الخارجية العراقي يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين، الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.وشدد حسين، وفقا للبيان، على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات ومد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن بينها إيران.والخميس الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن التوتر بين إيران وأمريكا، يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في بلاده، معتبرا أن من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن.وأكد حسين أن "التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في العراق"، متابعا: "نعتبر أنه من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن".وأوضح حسين أن "الاجتماع ليس فقط بشأن القضية النووية ولكن أيضًا ضروري بشأن العقوبات"، مضيفا": "نحاول عقد اتصال بين الجانبين ونسعى لتحقيق ذلك".وكان حسين على رأس وفد عراقي رفيع المستوي زار العاصمة الإيرانية طهران، للقاء كبار المسؤولين وبحث مستجدات الوضع الأمني الإقليمي.
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، على تغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة، مشددا على أن استقرار بلاده مهم أيضا لجارتها إيران.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين، الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
وشدد حسين، وفقا للبيان، على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات ومد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن بينها إيران.
وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 من #طهران: مباحثاتنا تطرقت إلى العلاقات الثنائيَّة والملفات الإقليميّة