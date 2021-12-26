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وفاة أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
وفاة أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا وفاة ديسموند توتو، أحد أبرز رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في البلاد، الحائز على جائزة نوبل السلام، عن عمر ناهز 90 عاما. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T10:02+0000
2021-12-26T10:02+0000
العالم
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وقال الرئيس سيريل رامابوزا في بيان "نيابة عن الشعب برمّته، أعبر عن عميق الحزن بوفاة وجه بارز من وجوه التاريخ في البلد هذا الأحد".وتابع أن توتو كان "رجلا يتميّز بذكاء لافت ونزاهة ولم تقوَ عليه قوّات الفصل العنصري (الابارتايد). وكان على قدر كبير من الرقّة في تعاطفه مع الذين كابدوا القمع والظلم والعنف في نظام الفصل العنصري ومع المظلومين والظالمين على حد سواء في العالم أجمع".هذا وتدهورت الحالة الصحية لديسموند توتو في الأشهر الأخيرة، حيث لم تعد له إطلالات علنية، كما حدث مثلا خلال تلقّيه اللقاح المضاد لكوفيد-19 في أحد المستشفيات أو خلال قدّاس في مدينة الكاب احتفاء ببلوغه 90 عاما في تشرين الأول/أكتوبر.وفي 1984 حصل توتو على جائزة نوبل للسلام لمعارضته السلمية لنظام الفصل العنصري، وبعد عشر سنوات شهد نهاية ذلك النظام ورأس لجنة للبحث عن الحقيقة والمصالحة تشكلت للكشف عن الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد.
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العالم

وفاة أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

10:02 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / CARL DE SOUZAكبير أساقفة جنوب إفريقيا السابق ديسموند توتو
كبير أساقفة جنوب إفريقيا السابق ديسموند توتو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / CARL DE SOUZA
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أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا وفاة ديسموند توتو، أحد أبرز رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في البلاد، الحائز على جائزة نوبل السلام، عن عمر ناهز 90 عاما.
وقال الرئيس سيريل رامابوزا في بيان "نيابة عن الشعب برمّته، أعبر عن عميق الحزن بوفاة وجه بارز من وجوه التاريخ في البلد هذا الأحد".
وأضاف سيريل رامابوزا أن "وفاة كبير الأساقفة الفخري ديسموند توتو هو فصل جديد من فصول حداد أمّتنا على جيل مذهل من أبناء البلد الذين تركوا لنا جنوب أفريقيا محرّرة".
وتابع أن توتو كان "رجلا يتميّز بذكاء لافت ونزاهة ولم تقوَ عليه قوّات الفصل العنصري (الابارتايد). وكان على قدر كبير من الرقّة في تعاطفه مع الذين كابدوا القمع والظلم والعنف في نظام الفصل العنصري ومع المظلومين والظالمين على حد سواء في العالم أجمع".
هذا وتدهورت الحالة الصحية لديسموند توتو في الأشهر الأخيرة، حيث لم تعد له إطلالات علنية، كما حدث مثلا خلال تلقّيه اللقاح المضاد لكوفيد-19 في أحد المستشفيات أو خلال قدّاس في مدينة الكاب احتفاء ببلوغه 90 عاما في تشرين الأول/أكتوبر.
وفي 1984 حصل توتو على جائزة نوبل للسلام لمعارضته السلمية لنظام الفصل العنصري، وبعد عشر سنوات شهد نهاية ذلك النظام ورأس لجنة للبحث عن الحقيقة والمصالحة تشكلت للكشف عن الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد.
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