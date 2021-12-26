وفاة ابنة آخر ملوك أفغانستان

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد،، فإن ابنة آخر ملوك أفغانستان محمد ظاهر شاه، توفيت أمس السبت.وأكد سردار محمد نادر نعيم نجل الراحلة "بي بي مريم نعيم"، في حسابه الرسمي على الفيسبوك، نبأ وفاة والدته. وفيما لم يعلن شيئاً عن سبب وفاة والدته أو مرضها، أعلن دفن جثمانها اليوم في كابول.وتوفي محمد ظاهر شاه بأفغانستان في 23 يوليو 2007، بعد أن حكم البلاد نحو 40 عاما، وأمضى نحو 30 عاما أخرى في المنفى في العاصمة الإيطالية روما.ولجأ آخر ملك لأفغانستان إلى المنفى واختار إيطاليا موطنا لإقامته، ثم عاد إلى موطنه عام 2002، بعد إطاحة الولايات المتحدة بحكم طالبان السابق، ولاقى احتفاء كبيرا من السلطات حينها ومُنح لقب "أب الأمة"، قبل أن يعلن الرئيس السابق حامد كرزاي وفاته في يوليو 2007، بحسب ما نقلت "عكاظ".وكانت حركة طالبان قررت أخيرا إعادة العمل بأحكام دستور أفغانستان قبل الجمهورية لتعيد آخر ملوك البلاد محمد ظاهر شاه، إلى الواجهة بعد سنوات على رحيله.
غيب الموت ابنة آخر ملوك أفغانستان "بي بي مريم نعيم"، في أحد مستشفيات العاصمة كابول.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد،، فإن ابنة آخر ملوك أفغانستان محمد ظاهر شاه، توفيت أمس السبت.
وأكد سردار محمد نادر نعيم نجل الراحلة "بي بي مريم نعيم"، في حسابه الرسمي على الفيسبوك، نبأ وفاة والدته. وفيما لم يعلن شيئاً عن سبب وفاة والدته أو مرضها، أعلن دفن جثمانها اليوم في كابول.
وتوفي محمد ظاهر شاه بأفغانستان في 23 يوليو 2007، بعد أن حكم البلاد نحو 40 عاما، وأمضى نحو 30 عاما أخرى في المنفى في العاصمة الإيطالية روما.
ولجأ آخر ملك لأفغانستان إلى المنفى واختار إيطاليا موطنا لإقامته، ثم عاد إلى موطنه عام 2002، بعد إطاحة الولايات المتحدة بحكم طالبان السابق، ولاقى احتفاء كبيرا من السلطات حينها ومُنح لقب "أب الأمة"، قبل أن يعلن الرئيس السابق حامد كرزاي وفاته في يوليو 2007، بحسب ما نقلت "عكاظ".
وكانت حركة طالبان قررت أخيرا إعادة العمل بأحكام دستور أفغانستان قبل الجمهورية لتعيد آخر ملوك البلاد محمد ظاهر شاه، إلى الواجهة بعد سنوات على رحيله.