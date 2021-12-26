تزويد مدفعية "ديفيراتسيا" الروسية بقذائف لمكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة

قال الفريق ألكسندر ليونوف، قائد الدفاع الجوي للجيش الروسي، في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا": "إن استخدام مثل هذه الذخيرة سيسمح بضرب طائرات مسيرة صغيرة ومتناهية الصغر - على سبيل المثال، مروحيات رباعية من طراز فانتوم 4".أيضًا، ستسمح القذائف "الذكية" بضرب العدو في المخابئ.وأوضح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك": "يحسب نظام التحكم في االمدفعية وقت التفجير بحيث يحدث عند نقطة البداية على مسار طيران الهدف الجوي، بالقرب من زاوية المبنى، وفوق الخندق، وما إلى ذلك".تم تطويرديريفاتيسا لتحل محل أنظمة الدفاع الجوي القديمة "شيلكا" و زو-23 في القوات.
ستشمل الذخيرة الخاصة بمدفعية "ديفيراتسيا- بي في أو" ذاتية الدفع مقذوفات بتفجير قابل للبرمجة، وهي فعالة أيضًا لاعتراض الأهداف الصغيرة.
قال الفريق ألكسندر ليونوف، قائد الدفاع الجوي للجيش الروسي، في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا": "إن استخدام مثل هذه الذخيرة سيسمح بضرب طائرات مسيرة صغيرة ومتناهية الصغر - على سبيل المثال، مروحيات رباعية من طراز فانتوم 4".
أيضًا، ستسمح القذائف "الذكية" بضرب العدو في المخابئ.
وأوضح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك": "يحسب نظام التحكم في االمدفعية وقت التفجير بحيث يحدث عند نقطة البداية على مسار طيران الهدف الجوي، بالقرب من زاوية المبنى، وفوق الخندق، وما إلى ذلك".
تم تطويرديريفاتيسا لتحل محل أنظمة الدفاع الجوي القديمة "شيلكا" و زو-23 في القوات.