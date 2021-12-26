تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/4-علامات-خارجية-رئيسية-لارتفاع-نسبة-الكوليسترول-في-الدم-1054574472.html
4 علامات خارجية رئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
4 علامات خارجية رئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
كتبت صحيفة "ديلي إكسبرس" نقلاً عن الطبيبة البريطانية ديبوراه أن حدوث عتامة في قرنية مقلة العين وتشكل لويحات صفراء على الجفن يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:55+0000
2021-12-26T11:55+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102305/22/1023052280_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39f0c82ad6c2b76ce8831350f8dc445d.jpg
وبحسب الطبيبة، من الممكن تحديد محتوى هذه المادة في الدم فقط بمساعدة الفحوصات، ولكن هناك أربع علامات يجب الانتباه إليها.لذلك، قد يكون أحد الأعراض وجود قوس مزرق في العين. وهي عبارة عن عتامة مقببة شفافة من اللون الأبيض إلى اللون الأبيض المائل للرمادي في محيط القرنية.وأشارت إلى أن مثل هذه التغيرات غالبًا ما توجد لدى كبار السن، لكن ظهور قوس قبل سن الأربعين يعد سببًا للتحقق من مستوى الكوليسترول في الدم.كما أن كتل الدهون المتراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفن العلوي والسفلي (الزانثلازما) علامة أخرى. يمكن أن تظهر هذه الأورام الحميدة أيضًا على الأنف والركبتين والمرفقين.يدل تقفع دوبويتران أيضًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وأوضحت: "هذا نمو مفرط في النسيج الضام في منطقة الأوتار التي تسمح بحركة الإصبعين الرابع والخامس من اليد، لذلك يصعب عليك فردهما".وخلصت الطبيبة إلى أن العَرَض الأخير هو النبض، إذا كان من الصعب الشعور به.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102305/22/1023052280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4ca1f682ecabfdf17ec11e837c722d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

4 علامات خارجية رئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

11:55 GMT 26.12.2021
© Fotolia / Angellodecoدم
دم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Fotolia / Angellodeco
تابعنا عبر
كتبت صحيفة "ديلي إكسبرس" نقلاً عن الطبيبة البريطانية ديبوراه أن حدوث عتامة في قرنية مقلة العين وتشكل لويحات صفراء على الجفن يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
وبحسب الطبيبة، من الممكن تحديد محتوى هذه المادة في الدم فقط بمساعدة الفحوصات، ولكن هناك أربع علامات يجب الانتباه إليها.
لذلك، قد يكون أحد الأعراض وجود قوس مزرق في العين. وهي عبارة عن عتامة مقببة شفافة من اللون الأبيض إلى اللون الأبيض المائل للرمادي في محيط القرنية.
وأشارت إلى أن مثل هذه التغيرات غالبًا ما توجد لدى كبار السن، لكن ظهور قوس قبل سن الأربعين يعد سببًا للتحقق من مستوى الكوليسترول في الدم.
كما أن كتل الدهون المتراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفن العلوي والسفلي (الزانثلازما) علامة أخرى. يمكن أن تظهر هذه الأورام الحميدة أيضًا على الأنف والركبتين والمرفقين.
يدل تقفع دوبويتران أيضًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وأوضحت: "هذا نمو مفرط في النسيج الضام في منطقة الأوتار التي تسمح بحركة الإصبعين الرابع والخامس من اليد، لذلك يصعب عليك فردهما".
وخلصت الطبيبة إلى أن العَرَض الأخير هو النبض، إذا كان من الصعب الشعور به.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:30 GMTبابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
13:19 GMTليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
13:16 GMTرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا
13:09 GMTانهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
13:04 GMTباحثون: العالم يحقق إنجازا غير مسبوق في 2022 لكنه يواجه خطرا داهما في 2023
13:02 GMTروسيا والصين تجريان مشاورات حول المقترحات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة
13:01 GMTالأمن السوري يضبط كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة في ريف درعا
12:59 GMTوفاة ابنة آخر ملوك أفغانستان
12:58 GMTالعراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
12:57 GMTبوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي
12:54 GMTبينيت يغادر جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان لإصابة ابنته بكورونا
12:50 GMTالسماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير
12:48 GMTطالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم
12:44 GMTالكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
12:41 GMTالجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022
12:39 GMTماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟
12:32 GMTالحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية
12:29 GMTبوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات
12:25 GMTسفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة
12:21 GMTخبير: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية