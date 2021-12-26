https://arabic.sputniknews.com/20211226/5-فوائد-لأشعة-الشمس-غير-التدفئة-من-بينها-مكافحة-السمنة-1054596360.html

5 فوائد لأشعة الشمس غير التدفئة... من بينها مكافحة السمنة

5 فوائد لأشعة الشمس غير التدفئة... من بينها مكافحة السمنة

يبحث الجميع عن أماكن سطوع الشمس في فصل الشتاء لمنحهم الشعور بالدفء والانتعاش في ظل برودة الطقس وقصر فترة النهار في هذا الفصل من العام. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T21:36+0000

2021-12-26T21:36+0000

2021-12-26T21:36+0000

مجتمع

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عرض موقع "الكونسلتو" تقريرا استعرض عدة فوائد للتعرض لأشعة الشمس تتجاوز مجرد الشعور بالدفء إلى فوائد صحية ونفسية متعددة.1-فيتامين دتمنح أشعة الشمس لجسم الإنسان 90% من احتياجاته اليومية من فيتامين د، وهو الفيتامين الذي يلعب دورا كبيرا في إبطاء ظهور أعراض الشيخوخة، كما يقي من العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة، ذلك لأنه يحارب الأمراض والعدوى، لذا يفضل التعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة كل يوم.2-مكافحة السمنةيساعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس على إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يقلل من مخاطر التعرض للسمنة والسكري من النوع الثاني، حسبما كشف باحثون من جامعة إدنبرة في اسكتلندا.3-تحسين المزاجتلعب أشعة الشمس دورا مشابها لمضادات الاكتئاب، وتفيد الدراسات بأن الشمس تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل نوبات التوتر والاكتئاب والقلق.4-تحسين جودة النوميعمل التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة 15 دقيقة يوميا على تقليل إنتاج الميلاتونين بجسم الإنسان، وهو الهرمون الذي يسبب النعاس، وبالتالي عندما يحل الظلام يمكن للإنسان الاستمتاع بنوم هادئ.5-خفض ضغط الدمالتعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة مرتين يوميا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، ويمكن التحقق من تأثير أشعة الشمس في هذا الصدد عن طريق قياس الضغط بعد ساعة من القيام بهذه الجلسة.

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مجتمع