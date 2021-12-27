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https://arabic.sputniknews.com/20211227/أبوظبي-تطلق-اسم-مهندس-مصري-بارز-على-أحد-شوارعها-فيديو-1054649526.html
أبوظبي تطلق اسم مهندس مصري بارز على أحد شوارعها... فيديو
أبوظبي تطلق اسم مهندس مصري بارز على أحد شوارعها... فيديو
أعلنت حكومة أبوظبي، إطلاق اسم مهندس مصري على أحد شوارع العاصمة الإماراتية تقديرا لدوره في التخطيط العمراني للإمارة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:22+0000
2021-12-27T09:22+0000
شرطة أبوظبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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قال مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان على حسابه بموقع تويتر: "بتوجيهات محمد بن زايد، وخالد بن محمد بن زايد، يدشن شارع عبد الرحمن مخلوف، محاذ لمبنى بلدية أبوظبي".وأوضح البيان أن إطلاق اسم مخلوف على الشارع يأتي تكريما لمسيرته وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي.ولفت إلى أن مخلوف، المدير السابق لتخطيط المدن، ساهم في رسم المعالم العمرانية الأولى للإمارة في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.وأضاف المكتب أن مراسم تدشين الشارع الذي كان معروفا في السابق باسم "الصوغ"، تمت بحضور عدد من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المهندس المصري.
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شرطة أبوظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أبوظبي تطلق اسم مهندس مصري بارز على أحد شوارعها... فيديو

09:22 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلنت حكومة أبوظبي، إطلاق اسم مهندس مصري على أحد شوارع العاصمة الإماراتية تقديرا لدوره في التخطيط العمراني للإمارة.
قال مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان على حسابه بموقع تويتر: "بتوجيهات محمد بن زايد، وخالد بن محمد بن زايد، يدشن شارع عبد الرحمن مخلوف، محاذ لمبنى بلدية أبوظبي".
وأوضح البيان أن إطلاق اسم مخلوف على الشارع يأتي تكريما لمسيرته وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن مخلوف، المدير السابق لتخطيط المدن، ساهم في رسم المعالم العمرانية الأولى للإمارة في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأضاف المكتب أن مراسم تدشين الشارع الذي كان معروفا في السابق باسم "الصوغ"، تمت بحضور عدد من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المهندس المصري.
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