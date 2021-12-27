أبوظبي تطلق اسم مهندس مصري بارز على أحد شوارعها... فيديو
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Kamran Jebreili
أعلنت حكومة أبوظبي، إطلاق اسم مهندس مصري على أحد شوارع العاصمة الإماراتية تقديرا لدوره في التخطيط العمراني للإمارة.
قال مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان على حسابه بموقع تويتر: "بتوجيهات محمد بن زايد، وخالد بن محمد بن زايد، يدشن شارع عبد الرحمن مخلوف، محاذ لمبنى بلدية أبوظبي".
بتوجيهات محمد بن زايد، خالد بن محمد بن زايد يُدشّن شارع "عبد الرحمن مخلوف" محاذٍ لمبنى بلدية أبوظبي، تكريماً لمسيرة الراحل وتقديراً لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي. pic.twitter.com/GLMY6QG1UI— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 26, 2021
وأوضح البيان أن إطلاق اسم مخلوف على الشارع يأتي تكريما لمسيرته وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن مخلوف، المدير السابق لتخطيط المدن، ساهم في رسم المعالم العمرانية الأولى للإمارة في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
بتوجيهات محمد بن زايد، خالد بن محمد بن زايد يُدشّن شارع "عبد الرحمن مخلوف" محاذٍ لمبنى بلدية أبوظبي، تكريماً لمسيرة الراحل وتقديراً لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي. pic.twitter.com/jHoX0hNmBd— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 26, 2021
وأضاف المكتب أن مراسم تدشين الشارع الذي كان معروفا في السابق باسم "الصوغ"، تمت بحضور عدد من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المهندس المصري.