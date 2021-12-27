تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/أشخاص-يجب-عليهم-الانتباه-لدى-تناول-البطاطا-الحلوة-1054663206.html
أشخاص يجب عليهم الانتباه لدى تناول البطاطا الحلوة
أشخاص يجب عليهم الانتباه لدى تناول البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على فوائد غذائية مذهلة، على الرغم من أنها نشوية وغنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إلا أن هناك حالات طبية معينة يتعين على أصحابها... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T12:35+0000
2021-12-27T12:45+0000
فيتامينات
البطاطا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046679021_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_2429d0579de42ffd195f6cea356fbae5.jpg
تنتمي البطاطا الحلوة إلى فصيلة الخضروات الجذرية الغنية بالمغذيات، بما في ذلك البروتين وفيتامين A وC والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، مجرد إضافة هذا الطعام إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر لك كل هذه المغذيات الدقيقة والكبيرة، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أو إنديا".انطلاقا من هذه الخصائص الغذائية المذهلة، يوصى بالبطاطا الحلوة أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، ويحاربون التهاب المفاصل ويتعاملون مع قرحة المعدة.على الرغم من أن البطاطا الحلوة آمنة للاستهلاك للجميع، إلا أن بعض الناس قد يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام عند تناولها بسبب وجود فيتامين A، هذه بعض الحالات التي يتعين على المصابين بها الانتباه:1.حصوات الكلىالخضروات الجذرية غنية بالأكسالات، وهو نوع من الأحماض العضوية، تبدأ في الترسب على الحصوات الموجودة بالفعل لدى بعض الناس مما يزيد من الأعراض والألم.وفقًا لخبيرة التغذية سيما خانا "تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الأوكسالات، وبالتالي يجب تجنبها أو تناولها من حين لآخر من قبل هؤلاء الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لخطر تكوين حصوات كلوية".2.مشاكل المعدةتحتوي هذه الخضروات الجذرية أيضا على مانيتول، وهو نوع من الكربوهيدرات يسمى كحول السكر أو بوليول، والذي يمكن أن يسبب مشاكل وآلاما في المعدة لدى بعض الأشخاص الحساسين.وقد يؤدي تناول البطاطا الحلوة بشكل مفرط عند المعاناة من عدم الراحة في المعدة إلى الإسهال وآلام المعدة والانتفاخ.3. مرضى السكريبالمقارنة مع البطاطس، تحتوي البطاطا الحلوة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل وتعتبر صحية أكثر، بل إن بعض الدراسات أشارت إلى أن تناولها قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، كذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة في إدارة نسبة السكر في الدم.مع ذلك، لا يجب الإفراط في تناول البطاطا الحلوة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكري في الدم.4. مشكلة في القلبنظرا لأنها مصدر جيد للبوتاسيوم، يمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة على التحكم في مستوى السكر في الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.لكن على الجانب الآخر، عند تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي تناول البوتاسيوم الزائد إلى فرط بوتاسيوم الدم أو تسمم البوتاسيوم ويمكن أن يكون سببا لنوبة قلبية.5. آثار جانبية أخرىتحتوي هذه الخضروات الجذرية على نسبة عالية من فيتامين A، وقد يؤدي تناول الكثير من هذا الفيتامين إلى حدوث نوع من التسمم يسبب الصداع والطفح الجلدي، كذلك فإن جرعات كبيرة من فيتامين Aلفترات طويلة يمكن أن تسبب تلف الكبد.
https://arabic.sputniknews.com/20200305/كيف-تتخلص-من-حصوات-الكلى-بـ6-مشروبات-1044776555.html
https://arabic.sputniknews.com/20210730/7-فوائد-صحية-لتناول-البطاطا-الحلوة-1049709814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046679021_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_9915b006fe4612362a852bd7acce3fa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيتامينات, البطاطا

أشخاص يجب عليهم الانتباه لدى تناول البطاطا الحلوة

12:35 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 12:45 GMT 27.12.2021)
© Photo / Pixabayبطاطا حلوة
بطاطا حلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
تحتوي البطاطا الحلوة على فوائد غذائية مذهلة، على الرغم من أنها نشوية وغنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إلا أن هناك حالات طبية معينة يتعين على أصحابها الانتباه جيدا قبل تناولها.
تنتمي البطاطا الحلوة إلى فصيلة الخضروات الجذرية الغنية بالمغذيات، بما في ذلك البروتين وفيتامين A وC والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، مجرد إضافة هذا الطعام إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر لك كل هذه المغذيات الدقيقة والكبيرة، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أو إنديا".
انطلاقا من هذه الخصائص الغذائية المذهلة، يوصى بالبطاطا الحلوة أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، ويحاربون التهاب المفاصل ويتعاملون مع قرحة المعدة.
على الرغم من أن البطاطا الحلوة آمنة للاستهلاك للجميع، إلا أن بعض الناس قد يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام عند تناولها بسبب وجود فيتامين A، هذه بعض الحالات التي يتعين على المصابين بها الانتباه:
1.حصوات الكلى
الخضروات الجذرية غنية بالأكسالات، وهو نوع من الأحماض العضوية، تبدأ في الترسب على الحصوات الموجودة بالفعل لدى بعض الناس مما يزيد من الأعراض والألم.
وفقًا لخبيرة التغذية سيما خانا "تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الأوكسالات، وبالتالي يجب تجنبها أو تناولها من حين لآخر من قبل هؤلاء الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لخطر تكوين حصوات كلوية".
مشروب العرق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2020
كيف تتخلص من حصوات الكلى بـ 6 مشروبات
5 مارس 2020, 16:10 GMT
2.مشاكل المعدة
تحتوي هذه الخضروات الجذرية أيضا على مانيتول، وهو نوع من الكربوهيدرات يسمى كحول السكر أو بوليول، والذي يمكن أن يسبب مشاكل وآلاما في المعدة لدى بعض الأشخاص الحساسين.
وقد يؤدي تناول البطاطا الحلوة بشكل مفرط عند المعاناة من عدم الراحة في المعدة إلى الإسهال وآلام المعدة والانتفاخ.
3. مرضى السكري
بالمقارنة مع البطاطس، تحتوي البطاطا الحلوة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل وتعتبر صحية أكثر، بل إن بعض الدراسات أشارت إلى أن تناولها قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، كذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة في إدارة نسبة السكر في الدم.
مع ذلك، لا يجب الإفراط في تناول البطاطا الحلوة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكري في الدم.
بطاطا حلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2021
7 فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة
30 يوليو, 19:35 GMT
4. مشكلة في القلب
نظرا لأنها مصدر جيد للبوتاسيوم، يمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة على التحكم في مستوى السكر في الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
لكن على الجانب الآخر، عند تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي تناول البوتاسيوم الزائد إلى فرط بوتاسيوم الدم أو تسمم البوتاسيوم ويمكن أن يكون سببا لنوبة قلبية.
5. آثار جانبية أخرى
تحتوي هذه الخضروات الجذرية على نسبة عالية من فيتامين A، وقد يؤدي تناول الكثير من هذا الفيتامين إلى حدوث نوع من التسمم يسبب الصداع والطفح الجلدي، كذلك فإن جرعات كبيرة من فيتامين Aلفترات طويلة يمكن أن تسبب تلف الكبد.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMTتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%
13:46 GMTالهدف من زج "حزب الله" اللبناني في استهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات
13:45 GMTخبير: مبادرة الإطار التنسيقي قد لا تلقى قبولا لدى بعض الأحزاب السياسية
13:38 GMTخبير: التوصل لاتفاق خلال الجولة الحالية من مباحثات فيينا مازال بعيدا
13:19 GMTبوتين خلال لقائه مع رئيس طاجيكستان: الوضع على الحدود مع أفغانستان يثير القلق
13:14 GMTنائب لبناني: المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد الحكومة واستقالة ميقاتي غير واردة
13:06 GMTأذربيجان: أصلحنا علاقتنا بإيران على الفور بعد التوترات بشأن قره باغ وإسرائيل
13:06 GMTرئيس وزراء الصومال يأمر القوات المسلحة بأن تكون تحت سلطته مباشرة
13:05 GMTاتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم
13:02 GMTالحكيم: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية لكن لن نشارك في الحكومة العراقية
12:59 GMTدراسة: الثعالب والفهود والذئاب معرضة للإصابة بالسرطان أكثر من حيوانات أخرى
12:59 GMTستيفاني ويليامز: نأمل أن يعالج نواب البرلمان طلبات المفوضية الوطنية للانتخابات
12:56 GMTمجلة: "أرماتا" دبابة لا يمكن إيقافها في ساحة المعركة
12:55 GMTتركيا: منظومة "حصار" للدفاع الجوي جاهزة للنشر
12:35 GMTأشخاص يجب عليهم الانتباه لدى تناول البطاطا الحلوة
12:30 GMTتحطم مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الروسية
12:29 GMTوزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في منتصف مايو المقبل
12:25 GMTالجيش الروسي يحصل على مدرعات جديدة في المستقبل القريب
12:21 GMTالسيسي يرد على الشاكين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء... "ليس متعمدا منا"
12:18 GMTتقارير: ملك إسبانيا السابق يتواصل مع تاجر أسلحة مطارد دوليا