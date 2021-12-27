https://arabic.sputniknews.com/20211227/أشخاص-يجب-عليهم-الانتباه-لدى-تناول-البطاطا-الحلوة-1054663206.html

أشخاص يجب عليهم الانتباه لدى تناول البطاطا الحلوة

أشخاص يجب عليهم الانتباه لدى تناول البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على فوائد غذائية مذهلة، على الرغم من أنها نشوية وغنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إلا أن هناك حالات طبية معينة يتعين على أصحابها... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T12:35+0000

2021-12-27T12:35+0000

2021-12-27T12:45+0000

فيتامينات

البطاطا

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تنتمي البطاطا الحلوة إلى فصيلة الخضروات الجذرية الغنية بالمغذيات، بما في ذلك البروتين وفيتامين A وC والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، مجرد إضافة هذا الطعام إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر لك كل هذه المغذيات الدقيقة والكبيرة، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أو إنديا".انطلاقا من هذه الخصائص الغذائية المذهلة، يوصى بالبطاطا الحلوة أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، ويحاربون التهاب المفاصل ويتعاملون مع قرحة المعدة.على الرغم من أن البطاطا الحلوة آمنة للاستهلاك للجميع، إلا أن بعض الناس قد يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام عند تناولها بسبب وجود فيتامين A، هذه بعض الحالات التي يتعين على المصابين بها الانتباه:1.حصوات الكلىالخضروات الجذرية غنية بالأكسالات، وهو نوع من الأحماض العضوية، تبدأ في الترسب على الحصوات الموجودة بالفعل لدى بعض الناس مما يزيد من الأعراض والألم.وفقًا لخبيرة التغذية سيما خانا "تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الأوكسالات، وبالتالي يجب تجنبها أو تناولها من حين لآخر من قبل هؤلاء الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لخطر تكوين حصوات كلوية".2.مشاكل المعدةتحتوي هذه الخضروات الجذرية أيضا على مانيتول، وهو نوع من الكربوهيدرات يسمى كحول السكر أو بوليول، والذي يمكن أن يسبب مشاكل وآلاما في المعدة لدى بعض الأشخاص الحساسين.وقد يؤدي تناول البطاطا الحلوة بشكل مفرط عند المعاناة من عدم الراحة في المعدة إلى الإسهال وآلام المعدة والانتفاخ.3. مرضى السكريبالمقارنة مع البطاطس، تحتوي البطاطا الحلوة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل وتعتبر صحية أكثر، بل إن بعض الدراسات أشارت إلى أن تناولها قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، كذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة في إدارة نسبة السكر في الدم.مع ذلك، لا يجب الإفراط في تناول البطاطا الحلوة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكري في الدم.4. مشكلة في القلبنظرا لأنها مصدر جيد للبوتاسيوم، يمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة على التحكم في مستوى السكر في الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.لكن على الجانب الآخر، عند تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي تناول البوتاسيوم الزائد إلى فرط بوتاسيوم الدم أو تسمم البوتاسيوم ويمكن أن يكون سببا لنوبة قلبية.5. آثار جانبية أخرىتحتوي هذه الخضروات الجذرية على نسبة عالية من فيتامين A، وقد يؤدي تناول الكثير من هذا الفيتامين إلى حدوث نوع من التسمم يسبب الصداع والطفح الجلدي، كذلك فإن جرعات كبيرة من فيتامين Aلفترات طويلة يمكن أن تسبب تلف الكبد.

https://arabic.sputniknews.com/20200305/كيف-تتخلص-من-حصوات-الكلى-بـ6-مشروبات-1044776555.html

https://arabic.sputniknews.com/20210730/7-فوائد-صحية-لتناول-البطاطا-الحلوة-1049709814.html

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فيتامينات, البطاطا