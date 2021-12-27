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https://arabic.sputniknews.com/20211227/أمير-سعودي-يعلق-على-فيديوهات-التحالف-العربي-التي-قال-إنها-تؤكد-تورط-حزب-الله-في-اليمن-1054669110.html
أمير سعودي يعلق على فيديوهات التحالف العربي التي قال إنها تؤكد تورط "حزب الله" في اليمن
أمير سعودي يعلق على فيديوهات التحالف العربي التي قال إنها تؤكد تورط "حزب الله" في اليمن
علق أمير سعودي، على لقطات الفيديو التي كشف عنها التحالف العربي وقال إنها "تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن"، متهما الحكومة اللبنانية بتوفير غطاء لهذا الحزب. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:57+0000
2021-12-27T14:57+0000
أنصار الله
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ووصف الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه على "تويتر"، هذه الفيديوهات بـ"المعلومات الهامة التي تضع تلك الدول والمنظمات، في موقف محرج"، مشيرا إلى أن هذه المنظمات طالبت بعدم تحرير ميناء الحديدة، لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الإرهابيين وتهريب السلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين في السعودية واليمن.وأضاف الأمير السعودي أن "مشاركة عناصر حزب الله في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم، لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها"، داعيا إياها إلى اعتقال وتوقيف عناصره إذا كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج.وعرض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر الجماعة على استخدام الطائرات المسيرة.وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية، مشيرا إلى أن المقذوف سقط على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

أمير سعودي يعلق على فيديوهات التحالف العربي التي قال إنها تؤكد تورط "حزب الله" في اليمن

14:57 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Hussein Malla حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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علق أمير سعودي، على لقطات الفيديو التي كشف عنها التحالف العربي وقال إنها "تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن"، متهما الحكومة اللبنانية بتوفير غطاء لهذا الحزب.
ووصف الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه على "تويتر"، هذه الفيديوهات بـ"المعلومات الهامة التي تضع تلك الدول والمنظمات، في موقف محرج"، مشيرا إلى أن هذه المنظمات طالبت بعدم تحرير ميناء الحديدة، لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الإرهابيين وتهريب السلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين في السعودية واليمن.
وأضاف الأمير السعودي أن "مشاركة عناصر حزب الله في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم، لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها"، داعيا إياها إلى اعتقال وتوقيف عناصره إذا كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج.
وعرض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر الجماعة على استخدام الطائرات المسيرة.
وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية، مشيرا إلى أن المقذوف سقط على إحدى الورش الصناعية في المدينة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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