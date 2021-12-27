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https://arabic.sputniknews.com/20211227/أول-تعليق-إيراني-على-تقارير-تصنيع-السعودية-صواريخ-باليستية-بمساعدة-الصين-1054675597.html
أول تعليق إيراني على تقارير تصنيع السعودية صواريخ باليستية بمساعدة الصين
أول تعليق إيراني على تقارير تصنيع السعودية صواريخ باليستية بمساعدة الصين
علقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن الصين تساعد السعودية في إنتاج الصواريخ الباليستية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:36+0000
2021-12-27T17:36+0000
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وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمود عباس زاده، في تصريح مع موقع "انتخاب" الإيراني، إن إيران غير قلقة حيال العلاقة التي تجمع بكين والرياض.وأضاف: "الصين تقيم علاقات مع إيران والسعودية دون التدخل في العلاقات بينهما ونحن نحترم ما تقوم به"، متابعا: "دول الجوار هم أصدقاؤنا ولسنا قلقين من العلاقة بين بكين والرياض".وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قالت إن الاستخبارات الأمريكية قيمت معلومات تفيد بأن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.ونقلت الشبكة الأمريكية عن ثلاثة مصادر، قالت إنها مطلعة على المعلومات الاستخبارتية، أن السعودية لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، رغم أنه من المعروفة أن المملكة اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي.ولفتت الشبكة إلى أن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تشير إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.وقالت الشبكة إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المملكة تقوم بالفعل بتصنيع صواريخ باليستية في موقع تم إنشاؤه مسبقًا بمساعدة صينية، مشيرة إلى أنه وفقًا للخبراء الذين حللوا الصور، ومصادر أكدت أن هذه الصور والمعلومات تعكس تطورات تتفق مع أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية.وزعمت الشبكة أن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت"، وهي شركة تصوير تجارية، بين 26 أكتوبر/ تشرين الأول و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضييين، أظهرت حدوث عملية حرق في منشأة بالقرب من الدوادمي غربي الرياض.ولم تصدر السعودية تعليقا رسميا حول تلك التقارير حتى اللحظة، فيما علق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن" البلدان شريكان استراتيجيان شاملان وحافظا على تعاونهما في كافة المجالات بما في ذلك التجارة العسكرية".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/نشرت-صورا-لهاشبكة-أمريكية-السعودية-تبني-صواريخ-باليستية-بمساعدة-الصين-1054490808.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

أول تعليق إيراني على تقارير تصنيع السعودية صواريخ باليستية بمساعدة الصين

17:36 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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علقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن الصين تساعد السعودية في إنتاج الصواريخ الباليستية.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمود عباس زاده، في تصريح مع موقع "انتخاب" الإيراني، إن إيران غير قلقة حيال العلاقة التي تجمع بكين والرياض.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
نشرت صورا لها... شبكة أمريكية: السعودية تبني صواريخ باليستية بمساعدة الصين
23 ديسمبر, 13:52 GMT
وأضاف: "الصين تقيم علاقات مع إيران والسعودية دون التدخل في العلاقات بينهما ونحن نحترم ما تقوم به"، متابعا: "دول الجوار هم أصدقاؤنا ولسنا قلقين من العلاقة بين بكين والرياض".
وتابع قائلا: "نحن لا نعارض قدرة وتقدم أي دولة في المنطقة، لكننا لا نتفق على أن تكون قدرة هذه الدول ضد جيرانها"، مستطردا أن "إيران بطبيعة الحال هي أقوى دولة في المنطقة وقوتها تخدم سلام وأمن الدول الإسلامية في المنطقة".
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قالت إن الاستخبارات الأمريكية قيمت معلومات تفيد بأن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن ثلاثة مصادر، قالت إنها مطلعة على المعلومات الاستخبارتية، أن السعودية لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، رغم أنه من المعروفة أن المملكة اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي.
ولفتت الشبكة إلى أن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تشير إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.
وقالت الشبكة إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المملكة تقوم بالفعل بتصنيع صواريخ باليستية في موقع تم إنشاؤه مسبقًا بمساعدة صينية، مشيرة إلى أنه وفقًا للخبراء الذين حللوا الصور، ومصادر أكدت أن هذه الصور والمعلومات تعكس تطورات تتفق مع أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية.
وزعمت الشبكة أن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت"، وهي شركة تصوير تجارية، بين 26 أكتوبر/ تشرين الأول و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضييين، أظهرت حدوث عملية حرق في منشأة بالقرب من الدوادمي غربي الرياض.
ولم تصدر السعودية تعليقا رسميا حول تلك التقارير حتى اللحظة، فيما علق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن" البلدان شريكان استراتيجيان شاملان وحافظا على تعاونهما في كافة المجالات بما في ذلك التجارة العسكرية".
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