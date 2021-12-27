إصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجوم للـ"فصائل الشعبية" شمالي دير الزور

ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصادر محلية اليوم الإثنين، أن "تنظيم قسد استدعى على الفور قوات إضافية مع سيارات الإسعاف، وطوق مكان الانفجار وتم نقل عدد من المسلحين المصابين".وحسبما ذكرت سانا: "تتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مسلحي قسد في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير مقرات وآليات لهم".وفرض الجيش الأمريكي ومسلحون موالون له حظراً للتجوال وطوقاً أمنياً وعسكرياً مشددا على مدينة البصيرة شرقي سوريا، بعد ساعات من تعرض تلك الفصائل لهجمات مسلحة نفذها أبناء القبائل العربية داخل المدينة وفي مناطق أخرى متفرقة أوقعت في صفوفها خسائر بشرية.وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي تنظيم "قسد" وبمساندة أمريكا، يفرضون حظرا للتجوال على مدينة البصيرة شرقي محافظة دير الزور السورية، يوم السبت 11 كانون الأول / ديسمبر، بعد الهجمات التي شنها أبناء القبائل العربية والتي استهدفت مقراتهم العسكرية داخل المدينة المذكورة.
وفرض الجيش الأمريكي ومسلحون موالون له حظراً للتجوال وطوقاً أمنياً وعسكرياً مشددا على مدينة البصيرة شرقي سوريا، بعد ساعات من تعرض تلك الفصائل لهجمات مسلحة نفذها أبناء القبائل العربية داخل المدينة وفي مناطق أخرى متفرقة أوقعت في صفوفها خسائر بشرية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي تنظيم "قسد" وبمساندة أمريكا، يفرضون حظرا للتجوال على مدينة البصيرة شرقي محافظة دير الزور السورية، يوم السبت 11 كانون الأول / ديسمبر، بعد الهجمات التي شنها أبناء القبائل العربية والتي استهدفت مقراتهم العسكرية داخل المدينة المذكورة.