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https://arabic.sputniknews.com/20211227/إصابة-عدد-من-مسلحي-قسد-بهجوم-للـفصائل-الشعبية-شمالي-دير-الزور-1054656393.html
إصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجوم للـ"فصائل الشعبية" شمالي دير الزور
إصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجوم للـ"فصائل الشعبية" شمالي دير الزور
أصيب عدد من مسلحي "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بهجوم نفذته "الفصائل الشعبية" بعبوة ناسفة استهدف سيارتهم على طريق "الخرافي" شمالي دير الزور. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:53+0000
2021-12-27T09:53+0000
العالم العربي
قسد
سوريا
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ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصادر محلية اليوم الإثنين، أن "تنظيم قسد استدعى على الفور قوات إضافية مع سيارات الإسعاف، وطوق مكان الانفجار وتم نقل عدد من المسلحين المصابين".وحسبما ذكرت سانا: "تتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مسلحي قسد في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير مقرات وآليات لهم".وفرض الجيش الأمريكي ومسلحون موالون له حظراً للتجوال وطوقاً أمنياً وعسكرياً مشددا على مدينة البصيرة شرقي سوريا، بعد ساعات من تعرض تلك الفصائل لهجمات مسلحة نفذها أبناء القبائل العربية داخل المدينة وفي مناطق أخرى متفرقة أوقعت في صفوفها خسائر بشرية.وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي تنظيم "قسد" وبمساندة أمريكا، يفرضون حظرا للتجوال على مدينة البصيرة شرقي محافظة دير الزور السورية، يوم السبت 11 كانون الأول / ديسمبر، بعد الهجمات التي شنها أبناء القبائل العربية والتي استهدفت مقراتهم العسكرية داخل المدينة المذكورة.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الأمن-السوري-يضبط-كميات-ضخمة-ومتنوعة-من-الأسلحة-في-ريف-درعا--1054577858.html
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العالم العربي, قسد, سوريا

إصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجوم للـ"فصائل الشعبية" شمالي دير الزور

09:53 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Farouq Modhiمسلحون موالون للجيش الأمريكي يفككون مقراتهم في 11 بلدة بمحيط قواعده في ريف دير الزور، شرقي سوريا 3 سبتمبر 2021
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يفككون مقراتهم في 11 بلدة بمحيط قواعده في ريف دير الزور، شرقي سوريا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Farouq Modhi
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أصيب عدد من مسلحي "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بهجوم نفذته "الفصائل الشعبية" بعبوة ناسفة استهدف سيارتهم على طريق "الخرافي" شمالي دير الزور.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصادر محلية اليوم الإثنين، أن "تنظيم قسد استدعى على الفور قوات إضافية مع سيارات الإسعاف، وطوق مكان الانفجار وتم نقل عدد من المسلحين المصابين".
وحسبما ذكرت سانا: "تتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مسلحي قسد في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير مقرات وآليات لهم".
الأمن السوري يضبط كميات ضخمة من الأسلحة بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
الأمن السوري يضبط كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة في ريف درعا
أمس, 13:01 GMT
وفرض الجيش الأمريكي ومسلحون موالون له حظراً للتجوال وطوقاً أمنياً وعسكرياً مشددا على مدينة البصيرة شرقي سوريا، بعد ساعات من تعرض تلك الفصائل لهجمات مسلحة نفذها أبناء القبائل العربية داخل المدينة وفي مناطق أخرى متفرقة أوقعت في صفوفها خسائر بشرية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي تنظيم "قسد" وبمساندة أمريكا، يفرضون حظرا للتجوال على مدينة البصيرة شرقي محافظة دير الزور السورية، يوم السبت 11 كانون الأول / ديسمبر، بعد الهجمات التي شنها أبناء القبائل العربية والتي استهدفت مقراتهم العسكرية داخل المدينة المذكورة.
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