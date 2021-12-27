https://arabic.sputniknews.com/20211227/إضراب-أسرى-حماس-عن-الطعام-هل-ينجح-في-وقف-الإجراءات-الإسرائيلية-بالسجون؟-1054682427.html

إضراب أسرى حماس عن الطعام.. هل ينجح في وقف الإجراءات الإسرائيلية بالسجون؟

إضراب أسرى حماس عن الطعام.. هل ينجح في وقف الإجراءات الإسرائيلية بالسجون؟

بعد نجاحه مؤخرًا في اقتناص العديد من المزايا، قرر أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T21:39+0000

2021-12-27T21:39+0000

2021-12-27T21:39+0000

حركة حماس

السجون الإسرائيلية

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أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس"، عن انطلاق مرحلة الإضراب عن الطعام في إطار المعركة مع إدارة السجون الإسرائيلية.وقال مراقبون إن الإضراب عن الطعام بات وسيلة فعالة يلجأ إليها الأسرى الفلسطينيون لدفع الإجراءات التعسفية والتنكيل الذي تقوده إسرائيل بحقهم داخل السجون، مؤكدين أن إسرائيل سوف تخضع لمطالبهم في النهاية.إضراب أسرى حماسوقالت الهيئة العليا في بيان، أمس الأحد: "في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، نعلن خلال الساعات المقبلة عن فصل آخر من فصول المعركة بدخول الفوج الأول من المضربين عن الطعام، يتقدمهم القادة الرموز".وبدأت المواجهة الحالية مع إدارة السجون الإسرائيلية بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الأسيرات والأسرى في قسم "12" بسجن "نفحة"، وفقا لروسيا اليوم.جدوى الإضرابوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يبدو أن أسرى حماس أدركوا جيدا من خلال ما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية أن صمتهم عن ذلك سيعني مواصلة القيام بمثل هذه الانتهاكات وحدوث المزيد منها.ويرى أبوكرش أن تجربة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام أكدت جدواها وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة من خلال هذه العملية؛ فلا نذكر أن تجربة فلسطينية جادة من هذا النوع لم تحقق أهدافها.وتابع: "لا أستبعد قيام إدارة السجون الإسرائيلية بالتراجع عن الأسباب التي قد تؤدي لحدوث هذا الإضراب فعليا وبذلك يتحقق لأسرى حماس ذلك الانتصار على ظلم السجان الإسرائيلي لهم بمجرد التلويح بالإضراب عن الطعام".تنكيل مستمروبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، تعتبر قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية عنواناً بارزاً في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال؛ فالأسير الفلسطيني له منزلة كبيرة في وجدان شعبه لما يمثله من قيمة نضالية، كما غدا نموذجاً يُحتذى في الصمود والبطولة ومقاومة المحتل.وتابعت: "لذلك ممكن أن تكون هذه الوسيلة مفيدة في الضغط على إسرائيل بتخفيف الإجراءات التنكيلية والتعسفيه ضد الأسري الفلسطينيين".وأكدت أن بحسب آخر الإحصائيات، فإن إسرائيل تعتقل داخل سجونها نحو 4550 فلسطينياً، بينهم 170 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، و32 أسيرة.وفي وقت سابق، توعّدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ"معركة طويلة ومفتوحة"، رداً على إجراءاتها القمعية ضد الأسرى والأسيرات، وحمّلتها مسؤولية التدهور الحاصل ومجريات الأحداث، وفقا للميادين.وأكدت أنها لن تسمح "باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتماؤه التنظيمي، وستكون سداً منيعاً في التصدّي للسجّان والحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة".

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حركة حماس, السجون الإسرائيلية