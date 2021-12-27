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https://arabic.sputniknews.com/20211227/إعلام-بلاغات-من-مستخدمين-حول-تعطل-تطبيق-تلغرام-جزئيا-1054677007.html
إعلام: بلاغات من مستخدمين حول تعطل تطبيق "تلغرام" جزئيا
إعلام: بلاغات من مستخدمين حول تعطل تطبيق "تلغرام" جزئيا
ذكر موقع متخصص في تتبع أعطال المواقع والتطبيقات الإلكترونية أن مستخدمي موقع "تلغرام" يواجهون مشاكل مؤقتة في استخدامه. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T18:31+0000
2021-12-27T18:31+0000
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وقال موقع "داون ديتيكتور"، في تقرير عن التطبيق، إن تم الإبلاغ عن وجود مشاكل في استخدام التطبيق بناء على بلاغات العديد من المستخدمين حول العالم.ونشر الموقع رسما بيانيا يرصد المشاكل التي تواجه التطبيق خلال آخر 24 ساعة، يظهر فيها أنه لم تكن هناك مستويات تذكر من المشاكل التي تواجه التطبيق حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، حيث بدأ مؤشر المشاكل يرتفع بصورة كبيرة.وبحسب الموقع، فإن مشاكل المستخدمين التي تم الإبلاغ عنها تنقسم إلى 3 فئات منهم 40 في المئة يواجهون مشاكل مع التطبيق و34 في المئة مع إرسال الرسائل، بينما يواجه 26 في المئة مشكلة في الاتصال بالخادم.
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منوعات, أخبار العالم الآن

إعلام: بلاغات من مستخدمين حول تعطل تطبيق "تلغرام" جزئيا

18:31 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvicتلغرام
تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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ذكر موقع متخصص في تتبع أعطال المواقع والتطبيقات الإلكترونية أن مستخدمي موقع "تلغرام" يواجهون مشاكل مؤقتة في استخدامه.
وقال موقع "داون ديتيكتور"، في تقرير عن التطبيق، إن تم الإبلاغ عن وجود مشاكل في استخدام التطبيق بناء على بلاغات العديد من المستخدمين حول العالم.
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ونشر الموقع رسما بيانيا يرصد المشاكل التي تواجه التطبيق خلال آخر 24 ساعة، يظهر فيها أنه لم تكن هناك مستويات تذكر من المشاكل التي تواجه التطبيق حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، حيث بدأ مؤشر المشاكل يرتفع بصورة كبيرة.
وبحسب الموقع، فإن مشاكل المستخدمين التي تم الإبلاغ عنها تنقسم إلى 3 فئات منهم 40 في المئة يواجهون مشاكل مع التطبيق و34 في المئة مع إرسال الرسائل، بينما يواجه 26 في المئة مشكلة في الاتصال بالخادم.
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