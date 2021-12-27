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إعلام: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
إعلام: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، مشيرة إلى أنه لم يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T20:08+0000
2021-12-27T20:08+0000
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وقالت شبكة "رووداو" العراقية، التي تتخذ من إقليم كردستان مقرا لها، إن القصف وقع مساء اليوم الاثنين، في ناحية زيلكان في نينوى.وتابعت: "استهداف القصف قاعدة عسكرية تركية في تلك المنطقة بصاروخين".ولفتت الشبكة إلى أن الصاروخين سقطا في منطقة واقعة بين قرية جيبران وناحية زيلكان في نينوى دون وقوع أية خسائر، بينما لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.وتوجد قوات تركية في معسكر زليكان، في مركز نينوى، شمال شرقي الموصل، وهي القوات التي تطلب بغداد من أنقرة سحبها وهو ما أثار خلافا بين البلدين خلال السنوات الماضية.
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العالم, الجيش التركي, أخبار العالم الآن

إعلام: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

20:08 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
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ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، مشيرة إلى أنه لم يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية.
وقالت شبكة "رووداو" العراقية، التي تتخذ من إقليم كردستان مقرا لها، إن القصف وقع مساء اليوم الاثنين، في ناحية زيلكان في نينوى.
وتابعت: "استهداف القصف قاعدة عسكرية تركية في تلك المنطقة بصاروخين".
ولفتت الشبكة إلى أن الصاروخين سقطا في منطقة واقعة بين قرية جيبران وناحية زيلكان في نينوى دون وقوع أية خسائر، بينما لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.
وتوجد قوات تركية في معسكر زليكان، في مركز نينوى، شمال شرقي الموصل، وهي القوات التي تطلب بغداد من أنقرة سحبها وهو ما أثار خلافا بين البلدين خلال السنوات الماضية.
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