https://arabic.sputniknews.com/20211227/إعلام-مسؤول-تونسي-يشير-لإمكانية-تطعيم-الأطفال-من-5-إلى-12-سنة-ضد-فيروس-كورونا-1054668381.html

إعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا

إعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا

صرح عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، أن "اللجنة تدرس إمكانية تلقيح الاطفال ضد فيروس كورونا من الفئة العمرية في نطاق من 5 إلى 12... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T14:41+0000

2021-12-27T14:41+0000

2021-12-27T14:41+0000

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فيروس كورونا

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وأوضح، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن "اللجنة ستستأنس بآراء أطباء الأطفال لتلقيح الاطفال من الفئة العمرية المذكورة، فضلا عن دراسة الأعراض الجانبية للتلاقيح وأنواعها بالاعتماد على التجارب المقارنة في عديد الدول التي سبقت تونس في تلقيح أطفالها"، حسب ما نشرته وكالة "تونس أفريقيا" اليوم الاثنين.ونوّه الى أن "اجتماعات ستعقد في الغرض في الأيام القادمة خلال الاجتماعات الدورية للجنة".وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وأن حصل، أخيرا، لقاح "فايزر" على موافقة لجنة التلقيح لتطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 12 سنة.وأصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، في وقت سابق، تصريحًا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.وهذا هو أول لقاح ضد "كوفيد-19" مصرح به في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا.ومن المتوقع أن يكون القرار متاحا لـ 28 مليون طفل أمريكي، عاد العديد منهم إلى المدرسة.

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