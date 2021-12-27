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https://arabic.sputniknews.com/20211227/إعلام-مسؤول-تونسي-يشير-لإمكانية-تطعيم-الأطفال-من-5-إلى-12-سنة-ضد-فيروس-كورونا-1054668381.html
إعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا
إعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا
صرح عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، أن "اللجنة تدرس إمكانية تلقيح الاطفال ضد فيروس كورونا من الفئة العمرية في نطاق من 5 إلى 12... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:41+0000
2021-12-27T14:41+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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وأوضح، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن "اللجنة ستستأنس بآراء أطباء الأطفال لتلقيح الاطفال من الفئة العمرية المذكورة، فضلا عن دراسة الأعراض الجانبية للتلاقيح وأنواعها بالاعتماد على التجارب المقارنة في عديد الدول التي سبقت تونس في تلقيح أطفالها"، حسب ما نشرته وكالة "تونس أفريقيا" اليوم الاثنين.ونوّه الى أن "اجتماعات ستعقد في الغرض في الأيام القادمة خلال الاجتماعات الدورية للجنة".وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وأن حصل، أخيرا، لقاح "فايزر" على موافقة لجنة التلقيح لتطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 12 سنة.وأصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، في وقت سابق، تصريحًا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.وهذا هو أول لقاح ضد "كوفيد-19" مصرح به في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا.ومن المتوقع أن يكون القرار متاحا لـ 28 مليون طفل أمريكي، عاد العديد منهم إلى المدرسة.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا

إعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا

14:41 GMT 27.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICهولندا تعلق استخدام لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا
هولندا تعلق استخدام لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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صرح عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، أن "اللجنة تدرس إمكانية تلقيح الاطفال ضد فيروس كورونا من الفئة العمرية في نطاق من 5 إلى 12 سنة، ولايوجد قرار رسمي في هذا الاتجاه".
وأوضح، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن "اللجنة ستستأنس بآراء أطباء الأطفال لتلقيح الاطفال من الفئة العمرية المذكورة، فضلا عن دراسة الأعراض الجانبية للتلاقيح وأنواعها بالاعتماد على التجارب المقارنة في عديد الدول التي سبقت تونس في تلقيح أطفالها"، حسب ما نشرته وكالة "تونس أفريقيا" اليوم الاثنين.
ونوّه الى أن "اجتماعات ستعقد في الغرض في الأيام القادمة خلال الاجتماعات الدورية للجنة".
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
ستيفاني ويليامز: نأمل أن يعالج نواب البرلمان طلبات المفوضية الوطنية للانتخابات
12:59 GMT
وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وأن حصل، أخيرا، لقاح "فايزر" على موافقة لجنة التلقيح لتطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 12 سنة.
وأصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، في وقت سابق، تصريحًا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.
وهذا هو أول لقاح ضد "كوفيد-19" مصرح به في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا.
ومن المتوقع أن يكون القرار متاحا لـ 28 مليون طفل أمريكي، عاد العديد منهم إلى المدرسة.
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