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https://arabic.sputniknews.com/20211227/إقصاء-باريس-سان-جيرمان-وليون-من-كأس-فرنسا-1054679734.html
إقصاء باريس سان جيرمان وليون من كأس فرنسا
إقصاء باريس سان جيرمان وليون من كأس فرنسا
قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إبعاد فريقي باريس سان جيرمان وليون من منافسات كأس فرنسا، بسبب تورطهما في أعمال شغب شهدتها المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T20:06+0000
2021-12-27T20:06+0000
رياضة
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وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد فرنسا لكرة القدم، مساء الاثنين، بيانا تضمن إقصاء فريق ليون ونادي باريس من المنافسات، وتسديد نادي ليون غرامة مالية بقيمة 52 ألف يورو، والنادي الباريسي مبلغ 10 آلاف يورو.يذكر أن الحكم اضطر إلى إيقاف المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري برسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا عقب نهاية الشوط الأول، حيث وجد الحكم أنه يستحيل استئناف المباراة، بسبب خطورة الوضع في المدرجات وفوق أرضية الميدان.
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رياضة

إقصاء باريس سان جيرمان وليون من كأس فرنسا

20:06 GMT 27.12.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAUإيقاف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بعدبعد إهانات عنصرية
إيقاف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بعدبعد إهانات عنصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إبعاد فريقي باريس سان جيرمان وليون من منافسات كأس فرنسا، بسبب تورطهما في أعمال شغب شهدتها المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المنافسات.
وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد فرنسا لكرة القدم، مساء الاثنين، بيانا تضمن إقصاء فريق ليون ونادي باريس من المنافسات، وتسديد نادي ليون غرامة مالية بقيمة 52 ألف يورو، والنادي الباريسي مبلغ 10 آلاف يورو.
يذكر أن الحكم اضطر إلى إيقاف المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري برسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا عقب نهاية الشوط الأول، حيث وجد الحكم أنه يستحيل استئناف المباراة، بسبب خطورة الوضع في المدرجات وفوق أرضية الميدان.
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