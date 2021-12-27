إقصاء باريس سان جيرمان وليون من كأس فرنسا

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد فرنسا لكرة القدم، مساء الاثنين، بيانا تضمن إقصاء فريق ليون ونادي باريس من المنافسات، وتسديد نادي ليون غرامة مالية بقيمة 52 ألف يورو، والنادي الباريسي مبلغ 10 آلاف يورو.يذكر أن الحكم اضطر إلى إيقاف المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري برسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا عقب نهاية الشوط الأول، حيث وجد الحكم أنه يستحيل استئناف المباراة، بسبب خطورة الوضع في المدرجات وفوق أرضية الميدان.
قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إبعاد فريقي باريس سان جيرمان وليون من منافسات كأس فرنسا، بسبب تورطهما في أعمال شغب شهدتها المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المنافسات.
وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد فرنسا لكرة القدم، مساء الاثنين، بيانا تضمن إقصاء فريق ليون ونادي باريس من المنافسات، وتسديد نادي ليون غرامة مالية بقيمة 52 ألف يورو، والنادي الباريسي مبلغ 10 آلاف يورو.
The Paris FC-Lyon decisions:
-> Both teams out of the competition and fined -> Paris FC to play next 5 home games away from Charléty -> Lyon suspended ban on future Coupe de France editions, triggered if fan violence again interrupts tieshttps://t.co/ahLakgSRnV
يذكر أن الحكم اضطر إلى إيقاف المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري برسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا عقب نهاية الشوط الأول، حيث وجد الحكم أنه يستحيل استئناف المباراة، بسبب خطورة الوضع في المدرجات وفوق أرضية الميدان.