إلهام شاهين تتعرض لنزلة برد شديدة... هل أصيبت بكورونا؟ ‏

وكان قصر السينما الثقافي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلغاء ندوة إلهام شاهين، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين، بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة، ما أشاع تكهنات بأنها أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد.ونفت إلهام شاهين هذه الشائعة، وأوضحت في تصريحات موقع "في الفن" أنها تعاني من التهاب حاد في الأحبال الصوتية، ولم تتمكن من التحدث في ندوة قصر السينما الثقافي لوقت طويل.وأضافت الممثلة المصرية أنها تخضع للعلاج في الوقت الحالي، وأن الطبيب نصحها بأن تريح صوتها قدر المستطاع.وكان من المفترض أن تتحدث إلهام شاهين في ندوة اليوم الاثنين عن مسرحيتها الجديدة، "المومس الفاضلة"، والتي أثارت جدلا واسعا الشهر الماضي بسبب اسمها.ومسرحية "المومس الفاضلة" مأخوذة عن الأدب العالمي، إذ أنها من تأليف الأديب جان بول سارتر، وسبق أن لعبت الفنانة المصرية، سميحة أيوب، بطولتها.
تعرضت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اليوم الاثنين، لنزلة برد شديدة، منعتها من حضور أحد الندوات المدعوة إليها.
وكان قصر السينما الثقافي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلغاء ندوة إلهام شاهين، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين، بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة، ما أشاع تكهنات بأنها أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد.
ونفت إلهام شاهين هذه الشائعة، وأوضحت في تصريحات موقع "في الفن" أنها تعاني من التهاب حاد في الأحبال الصوتية، ولم تتمكن من التحدث في ندوة قصر السينما الثقافي لوقت طويل.
وأضافت الممثلة المصرية أنها تخضع للعلاج في الوقت الحالي، وأن الطبيب نصحها بأن تريح صوتها قدر المستطاع.
وكان من المفترض أن تتحدث إلهام شاهين في ندوة اليوم الاثنين عن مسرحيتها الجديدة، "المومس الفاضلة"، والتي أثارت جدلا واسعا الشهر الماضي بسبب اسمها.
ومسرحية "المومس الفاضلة" مأخوذة عن الأدب العالمي، إذ أنها من تأليف الأديب جان بول سارتر، وسبق أن لعبت الفنانة المصرية، سميحة أيوب، بطولتها.