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https://arabic.sputniknews.com/20211227/إلهام-شاهين-تتعرض-لنزلة-برد-شديدة-هل-أصيبت-بكورونا؟--1054674851.html
إلهام شاهين تتعرض لنزلة برد شديدة... هل أصيبت بكورونا؟ ‏
إلهام شاهين تتعرض لنزلة برد شديدة... هل أصيبت بكورونا؟ ‏
تعرضت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اليوم الاثنين، لنزلة برد شديدة، منعتها من حضور أحد الندوات ‏المدعوة إليها.‏ 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T16:53+0000
2021-12-27T16:53+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وكان قصر السينما الثقافي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلغاء ندوة إلهام شاهين، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين، بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة، ما أشاع تكهنات بأنها أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد.ونفت إلهام شاهين هذه الشائعة، وأوضحت في تصريحات موقع "في الفن" أنها تعاني من التهاب حاد في الأحبال الصوتية، ولم تتمكن من التحدث في ندوة قصر السينما الثقافي لوقت طويل.وأضافت الممثلة المصرية أنها تخضع للعلاج في الوقت الحالي، وأن الطبيب نصحها بأن تريح صوتها قدر المستطاع.وكان من المفترض أن تتحدث إلهام شاهين في ندوة اليوم الاثنين عن مسرحيتها الجديدة، "المومس الفاضلة"، والتي أثارت جدلا واسعا الشهر الماضي بسبب اسمها.ومسرحية "المومس الفاضلة" مأخوذة عن الأدب العالمي، إذ أنها من تأليف الأديب جان بول سارتر، وسبق أن لعبت الفنانة المصرية، سميحة أيوب، بطولتها.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

إلهام شاهين تتعرض لنزلة برد شديدة... هل أصيبت بكورونا؟ ‏

16:53 GMT 27.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالفنانة المصرية، إلهام شاهين، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42
الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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تعرضت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اليوم الاثنين، لنزلة برد شديدة، منعتها من حضور أحد الندوات ‏المدعوة إليها.‏
وكان قصر السينما الثقافي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلغاء ندوة إلهام شاهين، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين، بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة، ما أشاع تكهنات بأنها أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد.
ونفت إلهام شاهين هذه الشائعة، وأوضحت في تصريحات موقع "في الفن" أنها تعاني من التهاب حاد في الأحبال الصوتية، ولم تتمكن من التحدث في ندوة قصر السينما الثقافي لوقت طويل.
وأضافت الممثلة المصرية أنها تخضع للعلاج في الوقت الحالي، وأن الطبيب نصحها بأن تريح صوتها قدر المستطاع.
وكان من المفترض أن تتحدث إلهام شاهين في ندوة اليوم الاثنين عن مسرحيتها الجديدة، "المومس الفاضلة"، والتي أثارت جدلا واسعا الشهر الماضي بسبب اسمها.
ومسرحية "المومس الفاضلة" مأخوذة عن الأدب العالمي، إذ أنها من تأليف الأديب جان بول سارتر، وسبق أن لعبت الفنانة المصرية، سميحة أيوب، بطولتها.
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