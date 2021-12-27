https://arabic.sputniknews.com/20211227/إيران-تطالب-إسرائيل-بمشاهدة-هذه-الصور-ومقاطع-الفيديو-قبل-توجيه-أي-تهديد-1054668712.html

إيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد

إيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "رد طهران على التهديدات الإسرائيلية، هي مناورات "الرسول الأعظم" التي أجرتها القوات الإيرانية مؤخرا". 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T14:47+0000

2021-12-27T14:47+0000

2021-12-27T14:47+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، "السلطات الإسرائيلية بمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت عن المناورة"، مشددا على أن "من يحاول التطبيع مع تل ابيب أو التنسيق معها، سيكون مصيره الفشل"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.واعتبر سعيد زادة، "جذور الكيان الصهيوني بأنها كامنة في ممارسات الإرهاب والاغتيال وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مضيفا أن "الكيان الصهيوني لم يخفِ معارضته للاتفاق النووي، وكان له دور في الكثير من العمليات العدائية ضدنا، ولا سيما في اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل بالحرس الثوري".وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أمس الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "الهجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوب إيران والخليج ومضيق هرمز.وهدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.وقال القيادي الإيراني في تصريحات لموقع "إيران بالعربي" إن بلاده لا تهتم بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة إليها، مؤكدا أن المناورات الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري جاءت لتثبت لإسرائيل أن أصغر تهديد موجه إلى إيران سيتحول إلى تهديد لكل المنطقة.وتضمنت المناورات الإيرانية التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.من جانبها، ردت إسرائيل على التهديدات الإيرانية بشن هجمات على تل أبيب، مؤكدة جاهزيتها للتصدي لأي هجمات صاروخية قد تتعرض لها.وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الميجر جنرال أوري غوردين، إن "إسرائيل جاهزة للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل إطلاق آلاف الصواريخ على أراضيها"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة "مواصلة تل أبيب استعداداتها وتحسين جاهزيتها للتعامل مع هذا السيناريو إلى جانب سد النواقص القائمة في مجال تحصين الجبهة الداخلية".

https://arabic.sputniknews.com/20211227/سلاح-الجو-الإيراني-ملمحا-لإسرائيل-مستعدون-للرد-بشكل-مدمر-على-أي-تهديد--1054660564.html

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