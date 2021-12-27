https://arabic.sputniknews.com/20211227/إيلون-ماسك-يتعرض-لهجوم-صيني-حاد-بعد-اصطدام-وشيك-في-الفضاء-1054670812.html

إيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء

إيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء

شن مواطنون صينيون هجوما على الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، بعدما اشتكت الصين من أن ‏محطتها الفضائية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مراوغة لتجنب الاصطدام... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T15:26+0000

2021-12-27T15:26+0000

2021-12-27T15:26+0000

مجتمع

منوعات

إيلون ماسك

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وكادت أقمار "ستار لينك" الصناعية للإنترنت، والتي تتبع شركة "سبيس إكس"، أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتان، الأولى بتاريخ 1 يوليو/ تموز والثانية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق من الشهر الجاري إلى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت الصين في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام".وبعد الحوادث الوشيكة، قام صينيون بـ"فتح النار" على إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عبر موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم أن أقمار "ستار لينك" كانت "مجرد كومة من النفايات الفضائية"، بينما وصفها آخر بأنها "أسلحة حرب الفضاء الأمريكية".وأشار أحد المستخدمين إلى أن "مخاطر أقمار "ستار لينك" يتم الكشف تدريجيا عنها، وسوف يدفع الجنس البشري كله ثمن أنشطتها التجارية".وسبق للعلماء أن حثوا حكومات العالم على مشاركة البيانات للحد من مخاطر الاصطدامات الفضائية الكارثية، خاصة مع تواجد ما يقرب من 30 ألف قمر صناعي وحطام آخر يدورون حول كوكب الأرض.وقامت شركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك، وحدها بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج "ستار لينك".وبدأت الصين في بناء محطتها الفضائية في شهر نيسان/ أبريل الماضي بإطلاق "تيانخه"، وهي الأكبر من وحداتها الثلاث، ومن المتوقع أن تكتمل المحطة مع نهاية عام 2022 بعد 4 مهمات مأهولة.يشار إلى أن إيلون ماسك حاز على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية لعام 2021، وذلك عن اختراعاته وإنجازاته العلمية من أجل البشرية.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيلون-ماسك-يطلق-52-قمرا-صناعيا-في-مدار-الأرض-بنجاح-فيديو-1054324440.html

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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك