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https://arabic.sputniknews.com/20211227/اتصال-الأسد-فجرا-تفاصيل-ليلة-القلق-في-إسرائيل-بعد-أوامر-سليماني-بالهجوم-1054664114.html
اتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم
اتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم
كشف صادق خرازي، الدبلوماسي والمستشار السابق للرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، عن بعض الخفايا حول القائد السابق لفيلق القدس الفريق قاسم سليماني. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:05+0000
2021-12-27T13:05+0000
العالم
أخبار إيران
قاسم سليماني
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وقال خرازي في تسجيل نشرته وكالة فارس الإيرانية إن "الإسرائيليين فعلوا ما بوسعهم خلال السنوات الماضية، فقد هاجموا الصناعات النووية العراقية ولم يقم صدام حسين بالرد، وهاجموا بعض المناطق العسكرية السعودية ولم ينبسوا ببنت شفة، ضربوا سفينة تركية وقتلوا 12 عسكريا تركيا ودمروا السياحة التركية ولم يفعل الأتراك أي شيء، احتلوا مرتفعات الجولان ولم تفعل سوريا شيئا في زمن حافظ الأسد وبشار الأسد".وتابع "في الساعة الثامنة مساء وجه الفريق سليماني رسالة إلى رئيس أركان الجيش الروسي في سوريا قائلا: قسما بالله إذا أراد الإسرائيليون ارتكاب حماقة بالرد على الهجوم الإيراني فإننا سنسوي تل أبيب بالتراب".واختتم بقوله "هذه تعني القوة، تعني إيران".واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اغتيال سليماني مثالا للهجوم الإرهابي وإرهاب الدولة، مؤكدا أن بلاده لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الإرهابي للمثول أمام العدالة.وقال زادة، في مؤتمره صحفي اليوم الاثنين، إن "القائد سليماني هو بطل مكافحة الإرهاب، لذا فإن العمل الذي قام به الإرهابيون الدوليون كان الهدف منه الانتقام من هذا القائد الكبير وقد تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها لمختلف أشكال الإرهاب سواء السياسية أو الاقتصادية".وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/توقيع-بيان-إيراني-عراقي-مشترك-حول-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1054484974.html
https://arabic.sputniknews.com/20210910/إيراناغتيال-قاسم-سليماني-كان-ضحية-لأعمال-العنف-الأمريكية-1050102293.html
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العالم, أخبار إيران, قاسم سليماني

اتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم

13:05 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / -اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني وقائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني في طهران
اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني وقائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / -
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كشف صادق خرازي، الدبلوماسي والمستشار السابق للرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، عن بعض الخفايا حول القائد السابق لفيلق القدس الفريق قاسم سليماني.
وقال خرازي في تسجيل نشرته وكالة فارس الإيرانية إن "الإسرائيليين فعلوا ما بوسعهم خلال السنوات الماضية، فقد هاجموا الصناعات النووية العراقية ولم يقم صدام حسين بالرد، وهاجموا بعض المناطق العسكرية السعودية ولم ينبسوا ببنت شفة، ضربوا سفينة تركية وقتلوا 12 عسكريا تركيا ودمروا السياحة التركية ولم يفعل الأتراك أي شيء، احتلوا مرتفعات الجولان ولم تفعل سوريا شيئا في زمن حافظ الأسد وبشار الأسد".
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندي، طهران 6 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
توقيع بيان إيراني عراقي مشترك حول اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
23 ديسمبر, 12:22 GMT
وأضاف "لكن عندما قصفوا عدة مناطق في إيران أعطى الحاج قاسم سليماني حوالي الساعة الرابعة عصرا أمرا بمهاجمة القواعد الإسرائيلية في المناطق التي تم منها مهاجمة قواعدنا".
وتابع "في الساعة الثامنة مساء وجه الفريق سليماني رسالة إلى رئيس أركان الجيش الروسي في سوريا قائلا: قسما بالله إذا أراد الإسرائيليون ارتكاب حماقة بالرد على الهجوم الإيراني فإننا سنسوي تل أبيب بالتراب".
وأكمل "في التاسعة مساء وصلت رسالة الحاج سليماني إلى الإسرائيليين، وفي الرابعة فجرا استيقظ سليماني من النوم على مكالمتين من بشار الأسد وحسن نصر الله وأبلغاه بأن الإسرائيليين قالوا لا شأن لكم بنا ولا شأن لنا بكم. ليس لدينا أي علاقة بالقوات الإيرانية، فقط عليها عدم الاقتراب لمسافة 40 كيلومترا من حدودنا".
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
إيران: اغتيال قاسم سليماني كان ضحية لأعمال العنف الأمريكية
10 سبتمبر, 06:37 GMT
واختتم بقوله "هذه تعني القوة، تعني إيران".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اغتيال سليماني مثالا للهجوم الإرهابي وإرهاب الدولة، مؤكدا أن بلاده لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الإرهابي للمثول أمام العدالة.
وقال زادة، في مؤتمره صحفي اليوم الاثنين، إن "القائد سليماني هو بطل مكافحة الإرهاب، لذا فإن العمل الذي قام به الإرهابيون الدوليون كان الهدف منه الانتقام من هذا القائد الكبير وقد تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها لمختلف أشكال الإرهاب سواء السياسية أو الاقتصادية".
وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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