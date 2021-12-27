احتجاجات بعد رفض المحكمة الاتحادية الطعون بنتائج الانتخابات في العراق
احتجاجات بعد رفض المحكمة الاتحادية الطعون بنتائج الانتخابات في العراق
شهدت العاصمة بغداد توترا وإغلاق طرق، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، جاسم الغرابي، لـ "بلا قيود":خبير سوداني: دور روسي هام جدا في استقرار السودانثمّن وكيل وزارة الخارجية السودانية، وزير الخارجية المكلف، عبد الله عمر بشير، وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية، وذلك خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، فلاديمير جيلتوف.وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي السوداني، خالد الفكي، لـ "بلا قيود":التفاصيل في التسجيل الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس.
نناقش في هذه الحلقة: احتجاجات واستنفار أمني في العراق بعد رفض المحكمة الاتحادية الطعون بنتائج الانتخابات، إيران تعلن عن التوصل إلى وثيقة مشتركة في مباحثات فيينا، الأردن يجري تعديلات على دستور البلاد، روسيا والسودان تبحثان ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي.
شهدت العاصمة بغداد توترا وإغلاق طرق، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، جاسم الغرابي، لـ "بلا قيود":
إنه على كل الفرقاء السياسيين الرضوخ لقرار المحكمة الاتحادية لأنها السلطة العليا التي تنضوي تحت رايتها جميع القوى السياسية، والموافقة على قرارها هام، وأعتقد أن الهيئة القضائية في البرلمان هي من حسمت الأمر، وعلى الكتل السياسية الخاسرة أن تعمل جاهدة لكسب أصوات أفضل في الانتخابات المقبلة، وأتوقع أن يقبل الشارع العراقي هذا القرار وتتجه الاحتجاجات للهدوء.
خبير سوداني: دور روسي هام جدا في استقرار السودان
ثمّن وكيل وزارة الخارجية السودانية، وزير الخارجية المكلف، عبد الله عمر بشير، وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية، وذلك خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، فلاديمير جيلتوف.
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي السوداني، خالد الفكي، لـ "بلا قيود":
يمكن لروسيا أن تلعب دورا هاما في استقرار السودان، كونها دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، كما لديها مصالح اقتصادية في البلاد واستثمارات ضخمة في مجال التعدين، فضلا عن القاعدة البحرية على البحر الأحمر، لذلك إذا استطاعت أن تتقرب من السودانيين وتكسب ثقتهم سيكون لها دور أساسي في المستقبل.