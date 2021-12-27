احتفال بموسم السباحة الشتوية في تومسك الروسية
افتتح نادي محلي للسباحة الشتوية موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية. وترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من "الاحتفال الشتوي".
© REUTERS / TAISIYA VORONTSOVAأعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
أعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
© REUTERS / TAISIYA VORONTSOVAأعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
أعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
© REUTERS / TAISIYA VORONTSOVAأعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
أعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
© REUTERS / TAISIYA VORONTSOVAأعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
أعضاء نادي محلي للسباحة الشتوية يحتفلون ببدء موسم السباحة الشتوية في بحيرة بويارسكويه بضواحي مدينة تومسك الروسية، 26 ديسمبر 2021
قرر عشاق السباحة الشتوية، أعضاء نادي "تومسكيه مورجي" للسباحة الشتوية، خلق جو احتفالي ونظموا فعالية مصغرة احتفالًا بالمناسبة.
حيث غطس، قبيل العام الجديد، ما يقرب من 50 شخصًا في حفرة جليدية وسط بحيرة بويارسكويه.
بلغ عمر أكبر مشارك 79 عامًا، وأصغرهم - خمسة أعوام.