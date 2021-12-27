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استعدادا لحرب مع "حزب الله"... الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع "درع الشمال" (صور)
استعدادا لحرب مع "حزب الله"... الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع "درع الشمال" (صور)
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، توسيع برنامج "درع الشمال" الذي يشمل بناء مئات الغرف المحصنة والملاجئ على طول الحدود مع سوريا ولبنان. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:49+0000
2021-12-27T09:49+0000
إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية
أخبار حزب الله
بيني غانتس
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وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، إن البرنامج سيشمل بلدات "المطلة" و "شلومي" و"شتولا" وجميعها تقع قرب الحدود مع لبنان.وأوضحت أن شعبة الهندسة والبناء بمشاركة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي انتهت من المناقصات وستبدأ خلال أيام في إقامة عشرات الغرف المحصنة في المنازل الشخصية داخل البلدات الثلاث.وأضافت: "بشكل متزامن تستمر أعمال التحصين في "كفار يوبال" التي تم اختيارها لبدء المشروع".وأضاف غانتس: "أهنئ شعبة الهندسة والبناء في وزارة الدفاع وجيش الدفاع الإسرائيلي على التقدم السريع للبرنامج، كجزء من الميزانية التي خصصناها لهذا المشروع لأول مرة في ميزانية الدولة".وتابع "سنواصل وضع قضية جاهزية الجبهة الداخلية على رأس أولويات المنظومة الأمنية".وفي 30 يوليو/ تموز، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في عملية بناء غرف وملاجئ أمنية محصنة في جميع المباني الواقعة حتى مسافة 1 كيلومتر من الحدود لحماية سكانها من الصواريخ في حال نشوب معركة جديدة مع "حزب الله" اللبناني.وتبلغ تكلفة عملية تحصين البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان وسوريا 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) وسيتم زيادتها في كل عام.وكانت إسرائيل قد أقرت العام الماضي بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة، والتي تقع على الخط الأول حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وستتولى شعبة الهندسة والبناء بوزارة الدفاع المهمة.
إسرائيل
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إسرائيل, وزارة الدفاع الإسرائيلية, أخبار حزب الله, بيني غانتس

استعدادا لحرب مع "حزب الله"... الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع "درع الشمال" (صور)

09:49 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / Jalaa Marey
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، توسيع برنامج "درع الشمال" الذي يشمل بناء مئات الغرف المحصنة والملاجئ على طول الحدود مع سوريا ولبنان.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، إن البرنامج سيشمل بلدات "المطلة" و "شلومي" و"شتولا" وجميعها تقع قرب الحدود مع لبنان.
وأوضحت أن شعبة الهندسة والبناء بمشاركة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي انتهت من المناقصات وستبدأ خلال أيام في إقامة عشرات الغرف المحصنة في المنازل الشخصية داخل البلدات الثلاث.
وأضافت: "بشكل متزامن تستمر أعمال التحصين في "كفار يوبال" التي تم اختيارها لبدء المشروع".

من جانبه، قال وزير الدفاع بيني غانتس إن: "الحصانة المدنية لسكان الشمال جزء أساسي من استعدادنا لسيناريوهات القتال".

وأضاف غانتس: "أهنئ شعبة الهندسة والبناء في وزارة الدفاع وجيش الدفاع الإسرائيلي على التقدم السريع للبرنامج، كجزء من الميزانية التي خصصناها لهذا المشروع لأول مرة في ميزانية الدولة".
وتابع "سنواصل وضع قضية جاهزية الجبهة الداخلية على رأس أولويات المنظومة الأمنية".
وفي 30 يوليو/ تموز، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في عملية بناء غرف وملاجئ أمنية محصنة في جميع المباني الواقعة حتى مسافة 1 كيلومتر من الحدود لحماية سكانها من الصواريخ في حال نشوب معركة جديدة مع "حزب الله" اللبناني.
وتبلغ تكلفة عملية تحصين البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان وسوريا 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) وسيتم زيادتها في كل عام.
وكانت إسرائيل قد أقرت العام الماضي بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة، والتي تقع على الخط الأول حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وستتولى شعبة الهندسة والبناء بوزارة الدفاع المهمة.
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