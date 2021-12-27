https://arabic.sputniknews.com/20211227/الأمم-المتحدة-مصدومة-إثر-تقارير-عن-مجزرة-بحق-مدنيين-في-ميانمار-1054598067.html

الأمم المتحدة مصدومة إثر تقارير عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار

الأمم المتحدة مصدومة إثر تقارير عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار

أفاد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس الأحد، بأنه "أصيب بصدمة" إثر تقارير موثوق بها عن مقتل 35 مدنيا على الأقل وحرق جثثهم في ميانمار، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T03:52+0000

2021-12-27T03:52+0000

2021-12-27T03:52+0000

ميانمار

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وقال مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان "أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".وأضاف، "أدعو السلطات إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث لمحاكمة المسؤولين عنه بسرعة".ولا يزال عاملان في منظمة "سايف ذي شيلدرن" غير الربحية في عداد المفقودين، بعد أن كانت مركبتهما بين سيارات عدة تعرضت للهجوم والحرق في الحادث.وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي وقع في فبراير، حيث قُتل أكثر من 1300 شخص في حملة شنتها قوات الأمن، وفقا لمجموعة مراقبة محلية.

https://arabic.sputniknews.com/20211225/وكالة-العثور-على-أكثر-من-30-جثة-متفحمة-بينها-نساء-وأطفال-قتلهم-الجيش-في-ميانمار-وأحرقهم-1054540326.html

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ميانمار