التحالف العربي: اخترقنا الهرم القيادي للحوثيين

وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي، إن التحالف لديه "مصادر استخبارية موثوقة من الدائرة القريبة من الهرم القيادي لمليشيا الحوثي".وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن التحالف يمتلك معلومات موثوقة كذلك يقوم بحمايتها، بحسب صحيفة "عكاظ".وخلال المؤتمر عرض المتحدث باسم التحالف العربي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية.وقال "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".كما عرض المالكي صورا قال إنها "لجماعة أنصار الله خلال استخدام منظومة صواريخ باليستية من داخل مطار صنعاء".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن التحالف يمتلك معلومات موثوقة كذلك يقوم بحمايتها، بحسب صحيفة "عكاظ".
وخلال المؤتمر عرض المتحدث باسم التحالف العربي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية.
وقال "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".
كما عرض المالكي صورا قال إنها "لجماعة أنصار الله خلال استخدام منظومة صواريخ باليستية من داخل مطار صنعاء".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.