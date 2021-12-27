الثلوج تصنع مناظر خلابة في الصين... فيديو

ووصلت درجة الحرارة في مدينة موخه شمالي البلاد، إلى أكثر من 43 درجة تحت الصفر، قبل أيام، وتبع ذلك تساقط كثيف للثلوج.وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، إن الطقس البارد والثلوج المتساقطة بكثافة صنعت مناظر خلابة في العديد من المناطق الصينية خاصة في المناطق المطلة على المسطحات المائية.ويرصد مقطع فيديو نشرته الصحيفة جمال الطبيعة التي تكسوها الثلوج في محافظة شاندونغ، حيث تتحول المياه إلى جليد، وأصبح سكان تلك المناطق يستمتعون بما صنعته الطبيعة من مناظر جميلة.
A cold wave this week hit Weihai, a coastal city in E China's Shandong Province. As waves dashed against reefs, the cold sea turned to ice. Coastal residents were greeted by a stunning scene like something from a fairy tale world of ice and snow. pic.twitter.com/qNUzCrChBb