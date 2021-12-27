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https://arabic.sputniknews.com/20211227/الجيش-الروسي-يحصل-على-دبابات-تي-72-محدثة-1054656651.html
الجيش الروسي يحصل على دبابات "تي-72" محدثة
الجيش الروسي يحصل على دبابات "تي-72" محدثة
أجرى متخصصو شركة "أورال فاغون زافود" تحديثًا عميقًا لدبابات "تي-72بي" وقاموا بتثبيت أنظمة دفاع وأسلحة جديدة على المركبات القتالية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:57+0000
2021-12-27T09:57+0000
2021-12-27T09:57+0000
رصد عسكري
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تم تسليم مجموعة من الدبابات المحدثة إلى القوات المسلحة، حسب "بوليت روس".تم تجهيز الدبابات بمحركات ديزل جديدة، وحماية إضافية للبرج، وأنظمة التحكم في إطلاق النار، بالإضافة إلى مدافع 125 ملم مع قذائف محسّنة ونظام تحديد الهدف "سوسنا-أو".قال ممثلو الشركة: "لقد اجتازت المركبات مجموعة كاملة من الاختبارات، وقبلها العملاء وفقًا لمتطلبات التوثيق المعياري والفني وشروط العقد، وهي جاهزة للخدمة في صفوف الجيش الروسي" .تم أيضًا تحسين دقة إطلاق النار من مدفع دبابة عن طريق تثبيت أجهزة كمبيوتر باليستية رقمية وأنظمة تحديد الهدف بانورامية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يحصل على دبابات "تي-72" محدثة
أجرى متخصصو شركة "أورال فاغون زافود" تحديثًا عميقًا لدبابات "تي-72بي" وقاموا بتثبيت أنظمة دفاع وأسلحة جديدة على المركبات القتالية.
تم تجهيز الدبابات بمحركات ديزل جديدة، وحماية إضافية للبرج، وأنظمة التحكم في إطلاق النار، بالإضافة إلى مدافع 125 ملم مع قذائف محسّنة ونظام تحديد الهدف "سوسنا-أو".
قال ممثلو الشركة: "لقد اجتازت المركبات مجموعة كاملة من الاختبارات، وقبلها العملاء وفقًا لمتطلبات التوثيق المعياري والفني وشروط العقد، وهي جاهزة للخدمة في صفوف الجيش الروسي" .
تم أيضًا تحسين دقة إطلاق النار من مدفع دبابة عن طريق تثبيت أجهزة كمبيوتر باليستية رقمية وأنظمة تحديد الهدف بانورامية.