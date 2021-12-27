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الحكيم: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية لكن لن نشارك في الحكومة العراقية
الحكيم: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية لكن لن نشارك في الحكومة العراقية
أعلن رئيس تحالف قوى الدولة العراقي عمار الحكيم، اليوم الاثنين، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم مشاركة... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:02+0000
2021-12-27T13:02+0000
المحكمة الاتحادية
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للحكيم أنه على الرغم من ملاحظاته الجدية على العملية الانتخابية، إلا أنه ملتزم بقرار المحكمة الاتحادية الخاصة بنتائج الانتخابات.وأوضح رئيس تحالف قوى الدولة أن موقفه ينطلق من إيمانه العميق بسيادة الدستور والقانون.وجدد الحكيم توجيه التهنئة للفائزين وحثهم على الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تضم الأطراف الراغبة في المشاركة، مؤكدا أنه لن يشارك في الحكومة القادمة.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية في العراق، دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى يوم 22 من ذات الشهر، قبل أن تقوم المحكمة بالتأجيل للمرة الثالثة إلى اليوم الموافق لـ27 ديسمبر.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/العراق-المحكمة-الاتحادية-ترد-دعوى-الطعن-بنتائج-الانتخابات-ومحتجون-يحاصرون-المنطقة-الخضراء-1054660101.html
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المحكمة الاتحادية, العراق

الحكيم: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية لكن لن نشارك في الحكومة العراقية

13:02 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Hadi Mizban
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أعلن رئيس تحالف قوى الدولة العراقي عمار الحكيم، اليوم الاثنين، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم مشاركة تحالفه في الحكومة المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للحكيم أنه على الرغم من ملاحظاته الجدية على العملية الانتخابية، إلا أنه ملتزم بقرار المحكمة الاتحادية الخاصة بنتائج الانتخابات.
المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
العراق.. رد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات ومحتجون يحاصرون المنطقة الخضراء.. فيديوهات
11:12 GMT
وأوضح رئيس تحالف قوى الدولة أن موقفه ينطلق من إيمانه العميق بسيادة الدستور والقانون.
وجدد الحكيم توجيه التهنئة للفائزين وحثهم على الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تضم الأطراف الراغبة في المشاركة، مؤكدا أنه لن يشارك في الحكومة القادمة.
وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية في العراق، دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى يوم 22 من ذات الشهر، قبل أن تقوم المحكمة بالتأجيل للمرة الثالثة إلى اليوم الموافق لـ27 ديسمبر.
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