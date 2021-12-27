الحكيم: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية لكن لن نشارك في الحكومة العراقية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للحكيم أنه على الرغم من ملاحظاته الجدية على العملية الانتخابية، إلا أنه ملتزم بقرار المحكمة الاتحادية الخاصة بنتائج الانتخابات.وأوضح رئيس تحالف قوى الدولة أن موقفه ينطلق من إيمانه العميق بسيادة الدستور والقانون.وجدد الحكيم توجيه التهنئة للفائزين وحثهم على الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تضم الأطراف الراغبة في المشاركة، مؤكدا أنه لن يشارك في الحكومة القادمة.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية في العراق، دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى يوم 22 من ذات الشهر، قبل أن تقوم المحكمة بالتأجيل للمرة الثالثة إلى اليوم الموافق لـ27 ديسمبر.
وأوضح رئيس تحالف قوى الدولة أن موقفه ينطلق من إيمانه العميق بسيادة الدستور والقانون.
وجدد الحكيم توجيه التهنئة للفائزين وحثهم على الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تضم الأطراف الراغبة في المشاركة، مؤكدا أنه لن يشارك في الحكومة القادمة.
وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية في العراق، دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى يوم 22 من ذات الشهر، قبل أن تقوم المحكمة بالتأجيل للمرة الثالثة إلى اليوم الموافق لـ27 ديسمبر.