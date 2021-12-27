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https://arabic.sputniknews.com/20211227/الدفاع-الروسية-تدريبات-الناتو-تركز-على-إنشاء-تشكيلات-هجومية-بالقرب-من-حدودنا-1054674554.html
الدفاع الروسية: تدريبات الناتو تركز على إنشاء تشكيلات هجومية بالقرب من حدودنا
الدفاع الروسية: تدريبات الناتو تركز على إنشاء تشكيلات هجومية بالقرب من حدودنا
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن الاستفزازات المتعمدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية من الممكن أن يتصاعد... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:13+0000
2021-12-27T17:13+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال فومين أمام الملحقين العسكريين وممثلي السفارات الأجنبية: "في الآونة الأخيرة، انتقل الحلف إلى ممارسة الاستفزازات المباشرة، وهذا مرتبط بخطر كبير بالتصعيد إلى مواجهة مسلحة".وكمثال على تلك الاستفزازات، استشهد فومين بمحاولة المدمرة البريطانية "دفيندر" في 23 حزيران/ يونيو 2021 لاختراق المياه الإقليمية الروسية في منطقة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.كما أشار نائب وزير الدفاع الروسي، إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجري سنويا 30 مناورة عسكرية، يتدرب خلالها على الحرب ضد روسيا، قائلا: "حلف الناتو يجري سنويا 30 مناورة كبرى، يتم خلالها التدريب على سيناريو العمليات العسكرية ضد روسيا. كما يتم التركيز خلال هذه التدريبات على إنشاء تشكيلات هجومية بالقرب من حدود بلادنا".وأضاف فومين أن مسار المواجهة الذي يتبعه الناتو تجاه روسيا يجبر موسكو على إثارة قضية الضمانات الأمنية الملزمة قانونًا لروسيا، والتي من شأنها استبعاد أي تقدم إضافي للحلف نحو الشرق، وقال: "إن استمرار مسار الحلف في المواجهة تجاه بلادنا يجبرنا على أن نثير بحزم أمام الناتو مسألة الضمانات الأمنية الملزمة قانونا لروسيا، والتي من شأنها استبعاد أي تقدم إضافي للحلف في الشرق ونشر أنظمة أسلحة تهديدية في الجوار المباشر لحدودنا".
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روسيا

الدفاع الروسية: تدريبات الناتو تركز على إنشاء تشكيلات هجومية بالقرب من حدودنا

17:13 GMT 27.12.2021
© Russian Ministry of Defence / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا
نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Russian Ministry of Defence
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن الاستفزازات المتعمدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية من الممكن أن يتصاعد إلى مواجهة مسلحة.
موسكو - سبوتنيك. وقال فومين أمام الملحقين العسكريين وممثلي السفارات الأجنبية: "في الآونة الأخيرة، انتقل الحلف إلى ممارسة الاستفزازات المباشرة، وهذا مرتبط بخطر كبير بالتصعيد إلى مواجهة مسلحة".
وكمثال على تلك الاستفزازات، استشهد فومين بمحاولة المدمرة البريطانية "دفيندر" في 23 حزيران/ يونيو 2021 لاختراق المياه الإقليمية الروسية في منطقة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
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كما أشار نائب وزير الدفاع الروسي، إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجري سنويا 30 مناورة عسكرية، يتدرب خلالها على الحرب ضد روسيا، قائلا: "حلف الناتو يجري سنويا 30 مناورة كبرى، يتم خلالها التدريب على سيناريو العمليات العسكرية ضد روسيا. كما يتم التركيز خلال هذه التدريبات على إنشاء تشكيلات هجومية بالقرب من حدود بلادنا".
وأضاف فومين أن مسار المواجهة الذي يتبعه الناتو تجاه روسيا يجبر موسكو على إثارة قضية الضمانات الأمنية الملزمة قانونًا لروسيا، والتي من شأنها استبعاد أي تقدم إضافي للحلف نحو الشرق، وقال: "إن استمرار مسار الحلف في المواجهة تجاه بلادنا يجبرنا على أن نثير بحزم أمام الناتو مسألة الضمانات الأمنية الملزمة قانونا لروسيا، والتي من شأنها استبعاد أي تقدم إضافي للحلف في الشرق ونشر أنظمة أسلحة تهديدية في الجوار المباشر لحدودنا".
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