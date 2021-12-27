الرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف تفاصيل احتفالات رأس السنة التي تستمر 20 ساعة

وقال شحادة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لأول مرة يقام المعرض العالمي خلال فترة احتفالات رأس السنة، وهو ما يجعلها مميزة لدرجة كبيرة في الإمارات، وبالنسبة للدول المشاركة أيضا.وأوضح أن الاحتفالات داخل المعرض ستكون متنوعة ومتتالية، حيث تحتفل كل دولة بتوقيتها الخاصة ببلادها، وتستمر الاحتفالات داخل "إكسبو 2020 دبي" حتى الخامسة صباح الأول من العام الجديد.وأكد أن كل دولة ستقوم بالبث المباشر للاحتفالات الخاصة بها مع بداية العام الجديد بتوقيتها الخاص، فيما تشاركهم الإمارات الاحتفال.بحسب شحادة، فإن الجناح الروسي يستعد حاليا لتقديم بعض الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت موسكو.وأشار إلى التنوع الثقافي في المعرض يكسب الاحتفالات العديد من المميزات، إضافة لشعور الانتماء لدى كل الممثلين لدولهم في المعرض، حيث يحتفلون بنفس توقيتهم المحلي داخل الإمارات.وأكد أن المعرض سيظل مفتوحا من الخامسة صباح 31 ديسمبر/ كانون الأول، حتى الخامسة صباح الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2022، ما يعني أن الاحتفالات تستمر لأكثر من 20 ساعة.ويقام في الثانية عشر بتوقيت الإمارات فعاليات الدولة صاحبة الأرض وما يتزامن معها من توقيت للدول الأخرى، حيث تطلق الألعاب النارية في نفس التوقيت، وكذلك في الثالثة بعد منتصف الليل.ويشارك الحفل العديد من الشخصيات الفنية، إضافة لبعض النجوم، خاصة أن الاحتفالات ستكون بساحة الوصل لأول مرة، حيث جرت العادة أن تكون الاحتفالات في برج خليفة.وخلال ليلة رأس السنة يتضمن المعرض العديد من الفعاليات بجميع الشوارع، بحيث لا تقتصر على ساحة الوصل فقط.وأشاد شحادة بالبرامج المتنوعة التي يقدمها الجناح الروسي، سواء على مستوى الفن التراثي والفن الحديث، خاصة أن جمهور المعرض والجمهور الإماراتي تعرفوا على التاريخ والثقافة الروسية عن قرب.ويرى أن الجناح استطاع أن يعرف الجمهور بشكل رائع على روسيا وحضارتها وتاريخها وثقافتها ومناطقها الجغرافية، إضافة إلى ما قدمه الجناح من تكنولوجيا مبهرة تؤكد مكانة روسيا المتطورة.