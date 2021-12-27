تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/الرئيس-التنفيذي-لـ-إكسبو-2020-دبي-يكشف-تفاصيل-احتفالات-رأس-السنة-التي-تستمر-20-ساعة-1054681969.html
الرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف تفاصيل احتفالات رأس السنة التي تستمر 20 ساعة
الرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف تفاصيل احتفالات رأس السنة التي تستمر 20 ساعة
كشف الرئيس التنفيذي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" عمر شحادة، خريطة الاحتفالات خلال رأس السنة داخل المعرض، التي تستمر لنحو 20 ساعة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T21:14+0000
2021-12-27T21:14+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إكسبو 2020 دبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054681943_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_055dfba88884918c418d310fc9e04f99.jpg
وقال شحادة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لأول مرة يقام المعرض العالمي خلال فترة احتفالات رأس السنة، وهو ما يجعلها مميزة لدرجة كبيرة في الإمارات، وبالنسبة للدول المشاركة أيضا.وأوضح أن الاحتفالات داخل المعرض ستكون متنوعة ومتتالية، حيث تحتفل كل دولة بتوقيتها الخاصة ببلادها، وتستمر الاحتفالات داخل "إكسبو 2020 دبي" حتى الخامسة صباح الأول من العام الجديد.وأكد أن كل دولة ستقوم بالبث المباشر للاحتفالات الخاصة بها مع بداية العام الجديد بتوقيتها الخاص، فيما تشاركهم الإمارات الاحتفال.بحسب شحادة، فإن الجناح الروسي يستعد حاليا لتقديم بعض الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت موسكو.وأشار إلى التنوع الثقافي في المعرض يكسب الاحتفالات العديد من المميزات، إضافة لشعور الانتماء لدى كل الممثلين لدولهم في المعرض، حيث يحتفلون بنفس توقيتهم المحلي داخل الإمارات.وأكد أن المعرض سيظل مفتوحا من الخامسة صباح 31 ديسمبر/ كانون الأول، حتى الخامسة صباح الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2022، ما يعني أن الاحتفالات تستمر لأكثر من 20 ساعة.ويقام في الثانية عشر بتوقيت الإمارات فعاليات الدولة صاحبة الأرض وما يتزامن معها من توقيت للدول الأخرى، حيث تطلق الألعاب النارية في نفس التوقيت، وكذلك في الثالثة بعد منتصف الليل.ويشارك الحفل العديد من الشخصيات الفنية، إضافة لبعض النجوم، خاصة أن الاحتفالات ستكون بساحة الوصل لأول مرة، حيث جرت العادة أن تكون الاحتفالات في برج خليفة.وخلال ليلة رأس السنة يتضمن المعرض العديد من الفعاليات بجميع الشوارع، بحيث لا تقتصر على ساحة الوصل فقط.وأشاد شحادة بالبرامج المتنوعة التي يقدمها الجناح الروسي، سواء على مستوى الفن التراثي والفن الحديث، خاصة أن جمهور المعرض والجمهور الإماراتي تعرفوا على التاريخ والثقافة الروسية عن قرب.ويرى أن الجناح استطاع أن يعرف الجمهور بشكل رائع على روسيا وحضارتها وتاريخها وثقافتها ومناطقها الجغرافية، إضافة إلى ما قدمه الجناح من تكنولوجيا مبهرة تؤكد مكانة روسيا المتطورة.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/المتحدث-باسم-إكسبو-2020-دبي-المؤشرات-الأولية-فاقت-التوقعات-والجناح-الروسي-استثنائي-1053502275.html
https://arabic.sputniknews.com/20211220/شجرة-عيد-الميلاد-في-مغارة-سانتا-في-دبي-1054362436.html
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الرئيس-التنفيذي-للتطوير-في-إكسبو-2020-دبي-يكشف-مصير-المدينة-بعد-انتهاء-المعرض-1053453067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054681943_0:0:814:612_1920x0_80_0_0_f201bd2b7be46ff8b91123c7e0d06f14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف تفاصيل احتفالات رأس السنة التي تستمر 20 ساعة

21:14 GMT 27.12.2021
© Photo / AMR SHEHADEHالرئيس التنفيذي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" عمر شحادة
الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو 2020 دبي عمر شحادة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Photo / AMR SHEHADEH
تابعنا عبر
كشف الرئيس التنفيذي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" عمر شحادة، خريطة الاحتفالات خلال رأس السنة داخل المعرض، التي تستمر لنحو 20 ساعة.
وقال شحادة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لأول مرة يقام المعرض العالمي خلال فترة احتفالات رأس السنة، وهو ما يجعلها مميزة لدرجة كبيرة في الإمارات، وبالنسبة للدول المشاركة أيضا.
وأوضح أن الاحتفالات داخل المعرض ستكون متنوعة ومتتالية، حيث تحتفل كل دولة بتوقيتها الخاصة ببلادها، وتستمر الاحتفالات داخل "إكسبو 2020 دبي" حتى الخامسة صباح الأول من العام الجديد.
محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم إكسبو 2020 دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
إكسبو 2020 دبي
المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"
3 ديسمبر, 10:00 GMT
وأكد أن كل دولة ستقوم بالبث المباشر للاحتفالات الخاصة بها مع بداية العام الجديد بتوقيتها الخاص، فيما تشاركهم الإمارات الاحتفال.
بحسب شحادة، فإن الجناح الروسي يستعد حاليا لتقديم بعض الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت موسكو.
وأشار إلى التنوع الثقافي في المعرض يكسب الاحتفالات العديد من المميزات، إضافة لشعور الانتماء لدى كل الممثلين لدولهم في المعرض، حيث يحتفلون بنفس توقيتهم المحلي داخل الإمارات.
وأكد أن المعرض سيظل مفتوحا من الخامسة صباح 31 ديسمبر/ كانون الأول، حتى الخامسة صباح الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2022، ما يعني أن الاحتفالات تستمر لأكثر من 20 ساعة.
حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في معرض إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
إكسبو 2020 دبي
شجرة عيد الميلاد في "مغارة سانتا" في دبي
20 ديسمبر, 09:07 GMT
ويقام في الثانية عشر بتوقيت الإمارات فعاليات الدولة صاحبة الأرض وما يتزامن معها من توقيت للدول الأخرى، حيث تطلق الألعاب النارية في نفس التوقيت، وكذلك في الثالثة بعد منتصف الليل.
ويشارك الحفل العديد من الشخصيات الفنية، إضافة لبعض النجوم، خاصة أن الاحتفالات ستكون بساحة الوصل لأول مرة، حيث جرت العادة أن تكون الاحتفالات في برج خليفة.
وخلال ليلة رأس السنة يتضمن المعرض العديد من الفعاليات بجميع الشوارع، بحيث لا تقتصر على ساحة الوصل فقط.
أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
الرئيس التنفيذي للتطوير في إكسبو 2020 دبي يكشف مصير المدينة بعد انتهاء المعرض
1 ديسمبر, 17:39 GMT
وأشاد شحادة بالبرامج المتنوعة التي يقدمها الجناح الروسي، سواء على مستوى الفن التراثي والفن الحديث، خاصة أن جمهور المعرض والجمهور الإماراتي تعرفوا على التاريخ والثقافة الروسية عن قرب.
ويرى أن الجناح استطاع أن يعرف الجمهور بشكل رائع على روسيا وحضارتها وتاريخها وثقافتها ومناطقها الجغرافية، إضافة إلى ما قدمه الجناح من تكنولوجيا مبهرة تؤكد مكانة روسيا المتطورة.
© Sputnik"إكسبو 2020 دبي" إنفوجراف
إكسبو 2020 دبي إنفوجراف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
"إكسبو 2020 دبي" إنفوجراف
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:33 GMTأسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في شهر مع انحسار المخاوف من أوميكرون
21:14 GMTالرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف تفاصيل احتفالات رأس السنة التي تستمر 20 ساعة
21:03 GMT"الاستئناف الأمريكية" تحدد 7 يناير موعدا لمناقشة حظر الإجهاض في تكساس
21:00 GMTمرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
20:58 GMTأقرتها اللجنة القانونية... التعديلات الدستورية تثير الجدل في الأردن؟
20:56 GMTدمشق تتهم تركيا بعرقلة مسار أستانا و"الاحتلال الأمريكي" بسرقة ثروات الشعب السوري... فيديو
20:52 GMT"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات
20:45 GMTالثلوج تصنع مناظر خلابة في الصين... فيديو
20:36 GMT"أنصار الله" تعلن استئناف الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء
20:25 GMTباقري: لجان الخبراء بمباحثات فيينا تنظر غدا في مسألة رفع العقوبات المفروضة على إيران
20:19 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا وإيران إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن المفاوضات النووية
20:08 GMTإعلام: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
20:06 GMTإقصاء باريس سان جيرمان وليون من كأس فرنسا
19:49 GMTتصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري... فيديو
19:45 GMTمجلس النواب الليبي يعتبر سفيرة بريطانيا لدى بلاده "شخصية غير مرغوب فيها"
19:41 GMTمجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية
19:37 GMTأدخلها المستشفى... إيطالي يعطي ابنته الكوكايين بدلا من دواء ملين للأمعاء
19:35 GMTلجنة حقوق الإنسان الليبية تطلب إلزام السلطات بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين المفرج عنهم قضائيا
19:11 GMTرئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا
19:09 GMTوزير الصحة البريطاني: أوميكرون يمثل 90% من حالات الإصابة لدينا