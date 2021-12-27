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السعودية تعلن إعدام يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش
السعودية تعلن إعدام يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش
نفذت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق مواطن يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية في أحد التجمعات بالمملكة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:10+0000
2021-12-27T10:10+0000
إعدام
السعودية
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وكشفت وزارة الداخلية في بيان أن حكم القتل تعزيرا نفذ بالجاني محمد عبدالله أحمد الصدام، اليوم، بمدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).وذكر البيان أن الصدام الذي يحمل الجنسية اليمنية عمل على "استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش (محظور في روسيا) الإرهابي".وأوضح أن الاستهداف كان من المقرر أن يتم من خلال عملية انتحارية ينفذها باستخدام حزام ناسف.ولم تقدم وزارة الداخلية مزيدا من التفاصيل عن تاريخ القبض على المتهم أو مكان اعتزامه تنفيذ هجومه الانتحاري.وأشارت الوكالة إلى أن محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.وفي نيسان/ أبريل 2020، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بيمني هاجم بالسكين ممثلين إسبانيين خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض قبلها بخمسة أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الصحة-السعودية-تعلن-تزايد-نسبة-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-في-المملكة-1054582874.html
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إعدام, السعودية

السعودية تعلن إعدام يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش

10:10 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEأفراد من الشرطة السعودية
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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نفذت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق مواطن يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية في أحد التجمعات بالمملكة.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان أن حكم القتل تعزيرا نفذ بالجاني محمد عبدالله أحمد الصدام، اليوم، بمدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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وذكر البيان أن الصدام الذي يحمل الجنسية اليمنية عمل على "استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش (محظور في روسيا) الإرهابي".
وأوضح أن الاستهداف كان من المقرر أن يتم من خلال عملية انتحارية ينفذها باستخدام حزام ناسف.
ولم تقدم وزارة الداخلية مزيدا من التفاصيل عن تاريخ القبض على المتهم أو مكان اعتزامه تنفيذ هجومه الانتحاري.
وأشارت الوكالة إلى أن محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.
وفي نيسان/ أبريل 2020، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بيمني هاجم بالسكين ممثلين إسبانيين خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض قبلها بخمسة أشهر.
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