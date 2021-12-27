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السعودية... ما هي المدة اللازمة لإصدار أو تجديد جواز السفر؟
السعودية... ما هي المدة اللازمة لإصدار أو تجديد جواز السفر؟
أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن استلام جواز السفر عند التجديد أو الإصدار يكون بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T11:53+0000
2021-12-27T11:53+0000
2021-12-27T11:53+0000
جوازات السفر
السعودية
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ودعت المديرية المواطنين إلى حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، عند تسلم الجواز بعد الإصدار أو التجديد، بحسب صحيفة "عكاظ".وأوضحت مديرية الجوازات أن هذا يكون عبر اختيار خدمة "المواعيد - الجوازات- استلام جواز السفر السعودي".وحثت المديرية المواطنين على الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه من خلال العنوان الوطني من البريد السعودي "سُبل".وشددت المديرية على أهمية الحفاظ على جوازات السفر في المملكة وخارجها وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/السعودية-تعلن-إعدام-يمني-حاول-تنفيذ-عملية-انتحارية-بتوجيه-من-داعش-1054657357.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جوازات السفر, السعودية
السعودية... ما هي المدة اللازمة لإصدار أو تجديد جواز السفر؟
أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن استلام جواز السفر عند التجديد أو الإصدار يكون بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ودعت المديرية المواطنين إلى حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، عند تسلم الجواز بعد الإصدار أو التجديد، بحسب
صحيفة "عكاظ"
.
وأوضحت
مديرية الجوازات
أن هذا يكون عبر اختيار خدمة "المواعيد - الجوازات- استلام جواز السفر السعودي".
وحثت المديرية المواطنين على الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه من خلال العنوان الوطني من البريد السعودي "سُبل".
وشددت المديرية على أهمية الحفاظ على جوازات السفر في المملكة وخارجها وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.