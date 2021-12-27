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السيسي يرد على الشاكين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء... "ليس متعمدا منا"
السيسي يرد على الشاكين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء... "ليس متعمدا منا"
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار فواتير ‏سداد الكهرباء.‏ 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T12:21+0000
2021-12-27T12:26+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال: "قد تكون الكهرباء غالية ولكن هذا ليس متعمدا منا، ولكن هذا يعود إلى جودة التحصيل وحجم الفاقد، ودائما ما أتحدث عن حوكمة إجراءاتنا، بمعنى أن ما نقوم به نحصّله أم لا، وإذا كنا نقوم بالتحصيل فهذا دليل على نجاحنا وفي حال عدم تحصيلنا فسيكون هناك عجز تتحمله دولة، وهي لا تحمل ذلك".وتابع السيسي موضحا: "كان أمامنا خياران، إما عدم حل المشكلة وهناك دول لن أذكر اسمها لديها مشكلة في الكهرباء مستمرة منذ 15 عاما، أو أن يتم حلها حتى لا يتأثر الأمن القومي".وشدد الرئيس المصري أنه "في حال عدم توافر كهرباء في البلاد سيتوقف الناس عن العمل وستغلق المصانع والبلد ستنهار"، مؤكدا أنه يحب أن كل مواطن ينال حقه، وأن الدولة عملت على رفع كفاءة الخدمة المقدمة له.جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاحه عدد من مشروعات الكهرباء في صعيد مصر، ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، كما أنه يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.وأكد الرئيس المصري خلال كلمته كذلك أن مصر أنفقت أكثر من تريليون جنيه في قطاع الكهرباء منذ عام 2014، لافتا إلى أن بلاده قادرة على أن تصبح مثل أي دولة متقدمة في مجال الطاقة والكهرباء.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يرد على الشاكين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء... "ليس متعمدا منا"

12:21 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 12:26 GMT 27.12.2021)
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار فواتير ‏سداد الكهرباء.‏
وقال: "قد تكون الكهرباء غالية ولكن هذا ليس متعمدا منا، ولكن هذا يعود إلى جودة التحصيل وحجم الفاقد، ودائما ما أتحدث عن حوكمة إجراءاتنا، بمعنى أن ما نقوم به نحصّله أم لا، وإذا كنا نقوم بالتحصيل فهذا دليل على نجاحنا وفي حال عدم تحصيلنا فسيكون هناك عجز تتحمله دولة، وهي لا تحمل ذلك".
وتابع السيسي موضحا: "كان أمامنا خياران، إما عدم حل المشكلة وهناك دول لن أذكر اسمها لديها مشكلة في الكهرباء مستمرة منذ 15 عاما، أو أن يتم حلها حتى لا يتأثر الأمن القومي".
وشدد الرئيس المصري أنه "في حال عدم توافر كهرباء في البلاد سيتوقف الناس عن العمل وستغلق المصانع والبلد ستنهار"، مؤكدا أنه يحب أن كل مواطن ينال حقه، وأن الدولة عملت على رفع كفاءة الخدمة المقدمة له.
جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاحه عدد من مشروعات الكهرباء في صعيد مصر، ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، كما أنه يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الرئيس المصري خلال كلمته كذلك أن مصر أنفقت أكثر من تريليون جنيه في قطاع الكهرباء منذ عام 2014، لافتا إلى أن بلاده قادرة على أن تصبح مثل أي دولة متقدمة في مجال الطاقة والكهرباء.
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