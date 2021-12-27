الصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا

وتعمل السلطات على رش المطهرات في جميع أنحاء المدينة وتطلب من السكان إغلاق النوافذ وتجنب لمس البنايات والنباتات في الشوارع، وعدم التحرك بالسيارات الخاصة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات اليومية إلى نحو 150 إصابة يومي الأحد والاثنين، وتسعى السلطات الصحية للكشف عن المزيد من الحالات بجولة رابعة من الاختبارات الجماعية.من المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين في 4 فبراير/ شباط. سجلت الصين على المستوى الوطني، يوم الاثنين، 162 إصابة محلية، منها 150 حالة في شيان.نادرا ما تشهد الصين طفرة في الإصابات، إذ تعد الدولة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول بقوة القضاء على الفيروس عبر الحدود المغلقة والقيود المحلية الصارمة في إطار ما يسمى باستراتيجية "صفر كوفيد".يلقى باللوم على متحور "دلتا" في تفشي الفيروس في شيان، التي سجلت أكثر من 600 حالة في أقل من ثلاثة أسابيع، ويسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها الصين في إعادة العدوى المحلية إلى الصفر.
من المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين في 4 فبراير/ شباط. سجلت الصين على المستوى الوطني، يوم الاثنين، 162 إصابة محلية، منها 150 حالة في شيان.
نادرا ما تشهد الصين طفرة في الإصابات، إذ تعد الدولة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول بقوة القضاء على الفيروس عبر الحدود المغلقة والقيود المحلية الصارمة في إطار ما يسمى باستراتيجية "صفر كوفيد".
يلقى باللوم على متحور "دلتا" في تفشي الفيروس في شيان، التي سجلت أكثر من 600 حالة في أقل من ثلاثة أسابيع، ويسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها الصين في إعادة العدوى المحلية إلى الصفر.