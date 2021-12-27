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https://arabic.sputniknews.com/20211227/الصين-تغلق-مدينة-يقطنها-13-مليون-شخص-وتبدأ-تطهيرها-بعد-تفشي-متحور-دلتا-1054670295.html
الصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا
الصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا
بدأت مدينة شيان غربي الصين، في وقت متأخر من مساء الأحد، إجراءات تطهير واسعة النطاق لمواجهة قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أدت إلى إغلاق المدينة التي... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:11+0000
2021-12-27T15:11+0000
العالم
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وتعمل السلطات على رش المطهرات في جميع أنحاء المدينة وتطلب من السكان إغلاق النوافذ وتجنب لمس البنايات والنباتات في الشوارع، وعدم التحرك بالسيارات الخاصة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات اليومية إلى نحو 150 إصابة يومي الأحد والاثنين، وتسعى السلطات الصحية للكشف عن المزيد من الحالات بجولة رابعة من الاختبارات الجماعية.من المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين في 4 فبراير/ شباط. سجلت الصين على المستوى الوطني، يوم الاثنين، 162 إصابة محلية، منها 150 حالة في شيان.نادرا ما تشهد الصين طفرة في الإصابات، إذ تعد الدولة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول بقوة القضاء على الفيروس عبر الحدود المغلقة والقيود المحلية الصارمة في إطار ما يسمى باستراتيجية "صفر كوفيد".يلقى باللوم على متحور "دلتا" في تفشي الفيروس في شيان، التي سجلت أكثر من 600 حالة في أقل من ثلاثة أسابيع، ويسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها الصين في إعادة العدوى المحلية إلى الصفر.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/إجراءات-مشددة-في-الصين-بعد-تسجيل-أكبر-عدد-بإصابات-كورونا-منذ-مارس-2020-1054583891.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا

15:11 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / STRإغلاق مدينة شيان في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، ديسمبر 2021
إغلاق مدينة شيان في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / STR
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بدأت مدينة شيان غربي الصين، في وقت متأخر من مساء الأحد، إجراءات تطهير واسعة النطاق لمواجهة قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أدت إلى إغلاق المدينة التي يقطنها 13 مليون شخص.
وتعمل السلطات على رش المطهرات في جميع أنحاء المدينة وتطلب من السكان إغلاق النوافذ وتجنب لمس البنايات والنباتات في الشوارع، وعدم التحرك بالسيارات الخاصة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات اليومية إلى نحو 150 إصابة يومي الأحد والاثنين، وتسعى السلطات الصحية للكشف عن المزيد من الحالات بجولة رابعة من الاختبارات الجماعية.
امرأة ترتدي قناعًا واقيًا تمشي في أحد الشوارع، بعد الإعلان عن حالات الإصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شنغهاي، الصين 23 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
إجراءات مشددة في الصين بعد تسجيل أكبر عدد بإصابات كورونا منذ مارس 2020
أمس, 15:10 GMT
من المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين في 4 فبراير/ شباط. سجلت الصين على المستوى الوطني، يوم الاثنين، 162 إصابة محلية، منها 150 حالة في شيان.
نادرا ما تشهد الصين طفرة في الإصابات، إذ تعد الدولة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول بقوة القضاء على الفيروس عبر الحدود المغلقة والقيود المحلية الصارمة في إطار ما يسمى باستراتيجية "صفر كوفيد".
يلقى باللوم على متحور "دلتا" في تفشي الفيروس في شيان، التي سجلت أكثر من 600 حالة في أقل من ثلاثة أسابيع، ويسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها الصين في إعادة العدوى المحلية إلى الصفر.
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