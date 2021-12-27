تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/العامري-يعلن-التزامه-بقرار-المحكمة-الاتحادية-والمصادقة-على-نتائج-الانتخابات-في-العراق-1054670948.html
العامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
العامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
أعلن رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الاثنين، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:31+0000
2021-12-27T15:31+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101387/05/1013870535_0:357:4066:2644_1920x0_80_0_0_66802786c6b6fe51590bbeb0b2ae8241.jpg
وأكد العامري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع، حرصه الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفه على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، مشددا على "إيمانه منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات".وأضاف أن "الطعون التي قدمها تحالفه إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة"، مشيرا إلى أنها لو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات".وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، صادقت في وقت سابق اليوم، على نتائج انتخابات مجلس النواب. ونشرت وكالة الأنباء العراقية قرار المصادقة، بعد أن دعت المحكمة، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.و قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".وأفاد المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت رد الدعوى المقدمة من زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات".وكشف المصدر أن "المحكمة أكدت أحقية الحزب السياسي بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات".وأضافت أن "الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة".وأعلن رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، فيما أشار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/المحكمة-الاتحادية-العليا-في-العراق-تعلن-مصادقتها-على-نتائج-الانتخابات-النيابية-1054666272.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101387/05/1013870535_33:0:4033:3000_1920x0_80_0_0_57fc48144918fcbef77a1d4f3c7751e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

العامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق

15:31 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Karim Kadimهادي العامري
هادي العامري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
أعلن رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الاثنين، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
وأكد العامري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع، حرصه الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفه على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، مشددا على "إيمانه منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات".
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعلن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية
14:02 GMT
وأضاف أن "الطعون التي قدمها تحالفه إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة"، مشيرا إلى أنها لو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات".
وختم العامري بيانه بالتأكيد على أن "المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جدا".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، صادقت في وقت سابق اليوم، على نتائج انتخابات مجلس النواب. ونشرت وكالة الأنباء العراقية قرار المصادقة، بعد أن دعت المحكمة، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
و قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".
وأفاد المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت رد الدعوى المقدمة من زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات".
وكشف المصدر أن "المحكمة أكدت أحقية الحزب السياسي بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات".
وأضافت أن "الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة".
وأعلن رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، فيما أشار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:53 GMTإلهام شاهين تتعرض لنزلة برد شديدة... هل أصيبت بكورونا؟ ‏
16:51 GMT"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد
16:36 GMTوكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية... فيديو
16:33 GMTدمشق تصدر بيانا بعد قرار إسرائيل الأخير بشأن الجولان السوري المحتل
16:31 GMTبعد إلغاء رحلاتها بسبب أوميكرون... أسهم شركات الطيران الأمريكية تتراجع
16:28 GMTخطوة عسكرية مشتركة بين طوكيو وبكين وسط نزاعهما على جزر في بحر الصين
16:26 GMTكبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين
16:23 GMTالدوري الإنجليزي يعلن 103 حالات إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي
16:20 GMTما هي قدرات صواريخ "حصار أو +" التي أعلنت عنها تركيا؟
16:05 GMTرئيسة وزراء أوكرانيا السابقة: كييف تضلل مواطنيها بشأن مشتريات الغاز
16:03 GMTلبنان يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في السعودية وأسقط قتلى وجرحى
16:01 GMTلجنة برلمانية ليبية تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ووضع خارطة طريق قبل الانتخابات
15:57 GMTواتسآب سيطرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"‏
15:55 GMTوزير الخارجية الإيراني يتحدث عن موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية
15:54 GMTتوثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين في الإمارات
15:47 GMTمقتدى الصدر: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية
15:44 GMTروسيا والصين وإيران تنسق ملاحظاتها معا قبل الجولة الثامنة من محادثات فيينا
15:41 GMTصحفيون من روسيا وأمريكا واليمن يفوزون بجائزة "خالد الخطيب" الدولية 2021
15:31 GMTالعامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
15:26 GMTإيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء