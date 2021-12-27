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https://arabic.sputniknews.com/20211227/المفوضية-العليا-في-ليبيا-تكشف-سبب-عدم-إعلان-القائمة-النهائية-لمرشحي-الانتخابات-الرئاسية-1054675415.html
المفوضية العليا في ليبيا تكشف سبب عدم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
المفوضية العليا في ليبيا تكشف سبب عدم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
وصف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بأنها تحتوي على أسماء غير مؤهلين لأن يكونوا في قائمة... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:24+0000
2021-12-27T17:24+0000
ليبيا
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وأكد السايح، في كتاب موجهة إلى مجلس النواب الليبي، أن ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى الإجراءات القانونية التي حالت دون إعلان القائمة النهائية التي جرى بسبب عدم صدورها إلغاء موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.وأوضح كتاب رئيس المفوضية أن الطعون التي بدأت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وانتهت في 7 ديسمبر، "اتّضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة". مضيفا أنه "الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في قرار المفوضية على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم، وعدم انطباق شروط الترشح عليهم إضافة إلى حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يُعتدّ بها".وخلص الكتاب إلى إبداء ملاحظات محددة، منها أن اللجان القضائية المختصة لم تتقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها، والكثير من الطعون قُدمت ونُظر فيها في الوقت والتاريخ نفسيهما؛ مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها ولم يتم إعلام المفوضية بالكثير من الطعون، ولم تنعقد الخصومة، والأحكام صدرت غيابياً.وختم السايح، كتابه، بالتأكيد على أن التحايل والتلاعب، وتعمّد وضع الأسباب في توقيتات متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف، ضيّع على المفوضية فرص الاستئناف.
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ليبيا

المفوضية العليا في ليبيا تكشف سبب عدم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

17:24 GMT 27.12.2021
© REUTERS / HAZEM AHMEDأشخاص يتحققون من الأسماء لاستلام بطاقاتهم الانتخابية داخل مركز اقتراع في طرابلس، ليبيا، 8 نوفمبر 2021
أشخاص يتحققون من الأسماء لاستلام بطاقاتهم الانتخابية داخل مركز اقتراع في طرابلس، ليبيا، 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / HAZEM AHMED
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وصف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بأنها تحتوي على أسماء غير مؤهلين لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.
وأكد السايح، في كتاب موجهة إلى مجلس النواب الليبي، أن ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى الإجراءات القانونية التي حالت دون إعلان القائمة النهائية التي جرى بسبب عدم صدورها إلغاء موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
وأوضح كتاب رئيس المفوضية أن الطعون التي بدأت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وانتهت في 7 ديسمبر، "اتّضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة".
مضيفا أنه "الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في قرار المفوضية على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم، وعدم انطباق شروط الترشح عليهم إضافة إلى حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يُعتدّ بها".
وخلص الكتاب إلى إبداء ملاحظات محددة، منها أن اللجان القضائية المختصة لم تتقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها، والكثير من الطعون قُدمت ونُظر فيها في الوقت والتاريخ نفسيهما؛ مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها ولم يتم إعلام المفوضية بالكثير من الطعون، ولم تنعقد الخصومة، والأحكام صدرت غيابياً.
وختم السايح، كتابه، بالتأكيد على أن التحايل والتلاعب، وتعمّد وضع الأسباب في توقيتات متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف، ضيّع على المفوضية فرص الاستئناف.
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