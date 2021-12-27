الهدف من زج "حزب الله" اللبناني في استهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات

الهدف من زج "حزب الله" اللبناني باستهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات
الهدف من زج "حزب الله" اللبناني باستهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات
بهذا الشأن، يقول الباحث والكاتب السياسي، حسن شقير، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان": ويرى شقير أن "القضية أعمق من ذلك وأن السعودية تريد أن تثير ضغطها في هذا الوقت على "حزب الله" قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما تريد أن تتنصل من أي التزامات قد تكون قطعتها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المملكة، يبدو أنها تريد أن تعطي إشارة لبعض من يتحالف معها في الداخل، بأن عليكم أن تحملوا "حزب الله" المسؤولية في عدم وصول المساعدات بسبب التدخل العسكري لـ "حزب الله" في اليمن، هذا إضافة إلى الأزمة التي تعيشها السعودية والخسائر المتلاحقة على الأرض اليمنية".بدوره، يقول الخبير في شؤون غرب آسيا، ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
استعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، يوم الأحد الماضي، لقطات فيديو خلال مؤتمر صحفي، قال إنها "تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية".
بهذا الشأن، يقول الباحث والكاتب السياسي، حسن شقير، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":
أعتقد أن كل من شاهد الفيديو حول الأدلة والترويج الذي حصل له، لا يمكنه أن يتحدث عنه إلا أنه فيه الكثير من السذاجة بكل صراحة، يعني أولا اللهجة التي تحدث بها هذا الشخص ليست لهجة لبنانية مطلقا، يعني أي شخص في العالم يدرك أن هذا الشخص ليس لبنانيا، حتى الملامح ليست لبنانية، وإن كانت غير واضحة كثيرا.
ويرى شقير أن "القضية أعمق من ذلك وأن السعودية تريد أن تثير ضغطها في هذا الوقت على "حزب الله" قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما تريد أن تتنصل من أي التزامات قد تكون قطعتها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المملكة، يبدو أنها تريد أن تعطي إشارة لبعض من يتحالف معها في الداخل، بأن عليكم أن تحملوا "حزب الله" المسؤولية في عدم وصول المساعدات بسبب التدخل العسكري لـ "حزب الله" في اليمن، هذا إضافة إلى الأزمة التي تعيشها السعودية والخسائر المتلاحقة على الأرض اليمنية".
بدوره، يقول الخبير في شؤون غرب آسيا، ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:
إنه من الطبيعي أن السعودي يحاول استغلال الكثير من النقاط للضغط أكثر على الساحة اللبنانية، لكن هذا النوع من الادعاءات قد سقط في صناعة الرأي العام اللبناني، لأن كل الحقبة والمراحل التي مرت والتي شارك فيها السعودي للضغط ومحاربة "حزب الله" قد فشلت، ولعل هذا الادعاء المقصود في الفيديو، يتسم بنوع من الركاكة الكبيرة، بحيث أن اللهجة التي تكلم فيها صاحب الفيديو هي لهجة سورية إدلبية بشكل دقيق، ولن يكون لها صدى فعال وجدي في صناعة رأي عام لبناني مجددا.